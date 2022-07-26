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  4. Уйдет или нет: Траоре сделал заявление по поводу будущего в Шахтере
Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 10:22 |
1641
0

Уйдет или нет: Траоре сделал заявление по поводу будущего в Шахтере

Африканец мечтает поиграть на топовом уровне

26 июля 2022, 10:22 |
1641
0
Уйдет или нет: Траоре сделал заявление по поводу будущего в Шахтере
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Буркинийский форвард «Шахтера» Лассина Траоре, который оказался единственным легионером из состава предыдущего сезона, который согласился остаться в стане «горняков» после начала российско-украинской войны, рассказал, каким видит свое будущее.

«Я головой и сердцем выбрал возвращение в «Шахтер». Тем более, что в то время это был не вопрос обо мне, я целиком был в мыслях с украинским народом».

«Конечно, у меня есть мечты, и с момента моего прихода из «Аякса» стало ясно, что это должно быть промежуточным шагом к более сильному турниру. Я, безусловно, открыт для этого. Но я не думаю, что сейчас время говорить об этом, потому что сейчас мысли людей в «Шахтере» заняты чем-то другим, а я полностью сосредоточен на последнем этапе своей реабилитации», - сказал Траоре.

Напомним, в минувшем розыгрыше УПЛ Траоре перед тем, как получил травму крестообразных связок колена, успел провести 7 матчей, в которых забил 6 мячей.

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Источник De Telegraaf
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