Донецкий «Шахтер» ныне переживает серьезную трансформацию, вызванную массовым оттоком легионеров на фоне продолжающейся российско-украинской войны. Единственным иностранцем, который на текущий момент все-таки решился присоединиться к «горнякам» и начать подготовку к новому сезону на сборах в Нидерландах стал 21-летний форвард Лассина Траоре, приобретенный летом минувшего года у «Аякса» за 10 миллионов евро.

Траоре очень ярко стартовал в «Шахтере», забив в оранжево-черной футболке 9 мячей в 14 матчах, а затем получил тяжелейшую травму колена. Форвард был вынужден пройти продолжительный курс восстановления, и сейчас вместе с «горняками» будет вновь пытаться выйти на прежний высокий уровень футбола.

Как долго Траоре будет выступать за «Шахтер» и вообще останется ли он на весь сезон-2022/23 – вопрос, ответ на который нам предоставит только время. Однако тот факт, что Лассина не побоялся вернуться уже свидетельствует о многом. Впрочем, в отличие от бразильцев, Траоре хорошо знаком со многими проблемами, с которыми ныне вынуждена справляться Украина. Лассина родом из Буркина-Фасо – государства, расположенного в Западной Африке, и переживающего в последние годы очень непростые времена…

Январский военный переворот

24 января 2022 года в Буркина-Фасо произошел бескровный военный переворот. Мятежные солдаты свергли демократически избранного президента страны Рока Марка Кристиана Каборе, пообещав населению обеспечить значительно лучшую защиту от нападений повстанцев, связанных с «Аль-Каидой» и так называемым «Исламским государством», которые продолжаются с 2015 года.

Однако за прошедшие с тех пор пять месяцев насилие в Буркина-Фасо лишь усилилось, что подорвало общественное доверие к хунте, создав угрозу соседним государствам Западной Африки и усугубив гуманитарный кризис. На текущий момент, по подсчетам специалистов, в Буркина-Фасо к категории внутренне перемещенных лиц относится почти 2 миллиона человек, или примерно каждый десятый житель страны, а центральное правительство контролирует только 60% территории, в то время как остальная находится под властью террористов.

Де-факто президентом Буркина-Фасо на текущий момент является 41-летний экс-командир сил антитеррористической операции на востоке страны Поль-Анри Сандаого Дамиба. Его приход к власти изначально имел большую поддержку в обществе, так как военные пообещали наведение порядка и успешную борьбу с повстанцами. Нечто подобное происходило в соседнем с Буркина-Фасо Мали, когда в 2012 году там также сменилась власть, а население поддержало путчистов, натерпевшись от нападений со стороны экстремистов.

Olympia de Maismont/AFP. Поль-Анри Сандаого Дамиба

Однако за первый же месяц правления военной хунты в Буркина-Фасо около 160 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, а в период с февраля по май в стране было зафиксировано более 530 случаев применения насилия к мирным жителям, что на 115% превышает показатель за аналогичный период минувшего года.

Интересно, что январский военный переворот в Буркина-Фасо ряд источников из США связал с россией. В частности, в СМИ была запущена информация, которую пришлось комментировать официальным лицам Пентагона, о том, что наемники из ЧВК Вагнера могли стоять за силами, осуществившими захват власти в Буркина-Фасо.

«Министерству обороны известно об утверждениях о том, что поддерживаемая россией группа Вагнера могла быть силой, стоящей за военным переворотом в Буркина-Фасо. Однако мы не можем комментировать эти сообщения или любые потенциальные факторы, которые привели к этому событию», - заявила официальный представитель Пентагона Синди Кинг.

Гуманитарный кризис и проблема сельского населения

Из-за нападений боевиков, продолжающихся с 2015 года, в Буркина-Фасо возникла серьезная проблема с сельским населением, которая, в свою очередь, породила другую напасть – голод. Военные специалисты, изучающие проблематику конфликта, отмечают, что в последнее время джихадисты в Буркина-Фасо сменили тактику и начали использовать более современные взрывчатые вещества и боеприпасы большего калибра, стремясь захватить больше территории. Боевики применяют новую тактику и против мирных жителей, например, уничтожают точки водоснабжения.

Не имея возможности к существованию, жители сельской местности в Буркина-Фасо вынуждены массово переселяться в города. Там они пытаются найти крышу над головой, пищу и воду. Кроме того, после недавних перестановок в армейском командовании, проведенных Дамибой, буркинийские военные заставляют гражданских освобождать значительные территории страны для ведения боевых действий и планирования операций против террористов.

Переселенцам власть Буркина-Фасо обещает всяческую помощь, но экономические возможности государства слишком ограничены, в том числе и из-за приостановленного членства страны в Экономическом сообществе стран Западной Африки, которое последовало из-за январского военного переворота. По сути, представители различных гуманитарных миссий фиксируют многочисленные случаи, когда внутренне перемещенные лица в Буркина-Фасо остаются не только без работы, но и без достаточного количества еды, а также с минимальной жилплощадью. По словам одной из переселенок, которая вынуждена была покинуть свое жилище около года назад, на новом месте от властей за это время она лишь один раз получила продовольственный паек. «Трех мисок кукурузы недостаточно, чтобы приготовить еду для всей семьи», - заявила женщина, характеризуя сложившуюся ситуацию.

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В тяжелейших социально-экономических условиях оказались и многие города, в которые перебрались переселенцы из сельской местности. Например, в Джибо, на севере страны, за время конфликта население, согласно статистике правительства и ООН, выросло с 60 до 300 тысяч человек.

«Перемещенные лица оказываются в городах, где они сталкиваются с новыми рисками, такими как эксплуатация, насилие или принудительная вербовка, и с ограничением возможностей», - сказал Абдурауф Гнон-Конде, представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Сообщается, что лучше всего к переселенцам относятся в столице государства Уагадугу, а вот во многих других городах Буркина-Фасо местные жители воспринимают приезжих откровенно враждебно. В частности, в городе Уахигуя на севере страны специальными наблюдателями массово фиксируются случаи, когда местное население выгоняет переселенцев за пределы сформированной жилой застройки. В итоге внутренне перемещенные лица вынуждены жить в лесах, без возможности для нормального сна, отдыха и полного отсутствия доступа к услугам образования и здравоохранения.

Голод и блокадные города

Поскольку многих людей вытесняют из сельской местности, лишая возможности к выращиванию урожая, в Буркина-Фасо обостряется проблема голода. По прогнозам ООН, в нынешнем году производство сельскохозяйственной продукции в стране сократится на 10%, а стоимость продуктов питания для среднего домохозяйства вырастет на 30%. В общей сложности почти 3,5 миллиона из 21-миллионного населения страны в настоящее время в той или иной мере сталкиваются с проблемой продовольственной безопасности. Это на 20% больше, чем фиксировалось в минувшем году. При этом, около 630 тысяч человек в Буркина-Фасо уже сейчас открыто ощущают голод.

Врач Исмаэль Конфе из больницы в Дори, расположенном на северо-востоке страны, рассказал, что число детей с зафиксированным тяжелым истощением в период с января по май фактически удвоилось. По его словам, многие попадают в его больницу слишком поздно, а некоторые и вовсе умирают в течение дня после приезда, вымотанные длительными путешествиями на запряженных ослами телегах или велосипедах.

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«Мы принимаем их в больнице, когда уже слишком поздно помочь», - говорит Конфе. «Когда работали медицинские учреждения в небольших населенных пунктах, они легко оказывали квалифицированную первую помощь детям, предотвращая ухудшения их состояния».

Голод ныне особенно остро ощущается в буркинийских деревнях, контролируемых джихадистами. Местные жители часто боятся заниматься сельским хозяйством из-за нападений возле их полей, в то время как группы помощи с трудом добираются до этих мест из-за отсутствия безопасности и сложности согласования доступа с боевиками. Также фиксируется и проблема плохого урожая, а жители города Джибо рассказывали наблюдателям ООН, что солдаты буркинийского правительства запрещают им вывозить продукты питания для друзей и родственников за пределы населенного пункта, боясь, что продовольствие окажется в руках джихадистов.

«Есть семьи в деревнях, которые проводят три или четыре дня без приготовленной пищи», - рассказывает волонтер Альфа Усман Дао. «Во-первых, урожай в этом году был очень плохим, а во-вторых, многие люди не возделывали землю из-за отсутствия безопасности».

Джихадисты, в свою очередь, также предпринимают меры по блокированию Джибо, который контролируется правительством. Это наносит серьезный ущерб социально-экономической жизни населенного пункта, поскольку спрос на местном рынке крупного рогатого скота, который является одним из крупнейших в регионе, буквально рухнул.

В Джибо практически нет возможности завезти продовольствие извне автомобильным транспортом. Дороги контролируются боевиками, и в последний раз массовый завоз продуктов сюда был осуществлен еще в декабре минувшего года. С тех пор лишь отдельные предприниматели рискуют доставлять товары в Джибо грузовиками, но и они нередко сталкиваются с нападениями, обстрелами или подрывами на минах.

Местные жители рассказывают, что на рынке можно провести весь день, но так и не купить себе ничего съестного из-за отсутствия предложения со стороны продавцов. Кукуруза, которая в Буркина-Фасо была одним из наиболее дешевых продовольственных товаров, в Джибо взлетела в цене за последние месяцы в 10-15 раз.

Всего же в Буркина-Фасо более миллиона человек ныне полностью лишены какой-либо свободы передвижения. Это проблема, которую пока никак не может решить ни новая власть страны, ни координаторы ООН по гуманитарным вопросам, работающие в Буркина-Фасо.

Катастрофический дефицит финансирования

Прежние власти Буркина-Фасо имели крайне непростые отношения с международными финансовыми организациями. Некоторые из последних и вовсе полностью прекратили деятельность в стране, однако после назначения Дамибой нового министра по гуманитарным вопросам, который до этого занимал пост главы организации Красного креста в Буркина-Фасо, ситуация начала медленно, но улучшаться.

Впрочем, новые власти Буркина-Фасо имеют крайне слабое представление о необходимости проведения тех или иных экономических реформ и не предлагают никаких четких планов по выходу из кризиса международным организациям. Президент Дамиба лишь неустанно подчеркивает, что его страна находится на пороге катастрофического гуманитарного кризиса и нуждается в денежной помощи.

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Международные эксперты отмечают, что в 2021 году Буркина-Фасо получила менее 50% денег, которые ООН просила у доноров, а в 2022 году это африканское государство имеет еще более негативную динамику, сумев получить лишь 15% из запланированных 590 миллионов долларов.

Специалисты ООН заявляют, что операционные расходы групп помощи выросли из-за роста цен на продукты питания, топливо и удобрения, что отчасти стало реакцией мировых рынков на российско-украинскую войну. Теперь для обеспечения всем необходимым того же количества людей в Буркина-Фасо требуется больше средств, что вынуждает агентства уделять приоритетное внимание продуктам питания, а не услугам.

«Если люди не получают образования, последствия велики. Если они не получат воду немедленно, они умрут. И то, и другое важно, и это трудный выбор, но спасение жизней является императивом сейчас», - комментируют ситуацию в буркинийском офисе ООН.

Нет у государства средств и на улучшение логистики. Из-за блокады и выведения из строя ключевых автомобильных магистралей, гуманитарные товары доставляются в проблемные регионы исключительно вертолетами. Однако во всей Буркина-Фасо есть только два вертолета, что значительно осложняет работу гуманитарных миссий.

В виду этого, во многих регионах Буркина-Фасо люди попросту стали заложниками ситуации. Многие из них не могут выехать из горячих точек, а те, кому это удалось, оказываются неспособными найти работу на новом месте жительства и обеспечить семьи самым необходимым. По этой причине приход к власти в Буркина-Фасо Поля-Анри Сандаого Дамибы не принес кардинальных улучшений для страны. Буркинийцы, получившие независимость от Франции 5 августа 1960 года, пока так и не смогли построить сильное и процветающее государство, из-за чего многие жители этой страны вынуждены искать счастья далеко за пределами родины…