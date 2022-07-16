ФОТО. Лассина Траоре присоединился к Шахтеру на сборе в Нидерландах
Буркиниец будет единственным из легионеров на сборах
Форвард Лассина Траоре присоединился к «Шахтеру» на предсезонном сборе.
Отметим, что 21-летний нападающий пока будет единственным легионером в составе донецкого клуба на сборах.
Траоре перешел в «Шахтер» летом 2021 года из «Аякса» за 10 миллионов евро. Буркиниец провел за «горняков» 14 матчей, в которых забил 9 мячей. В конце сентября Лассина получил травму колена, после чего на поле в официальных матчах уже не появлялся.
🧡 Лассіна Траоре – з нами! 😍— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 16, 2022
Нападник прибув до Нідерландів на збори «Шахтаря» ⚒#Shakhtar #Шахтар pic.twitter.com/T7Am5dvYtE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Размер выплаты составит от 3 до 12 «довоенных» месячных окладов
Украинский футболист договорился с канонирами о контракте на 5 лет