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  4. ФОТО. Лассина Траоре присоединился к Шахтеру на сборе в Нидерландах
Украина. Премьер лига
16 июля 2022, 15:46 | Обновлено 16 июля 2022, 16:02
407
1

ФОТО. Лассина Траоре присоединился к Шахтеру на сборе в Нидерландах

Буркиниец будет единственным из легионеров на сборах

16 июля 2022, 15:46 | Обновлено 16 июля 2022, 16:02
407
1
ФОТО. Лассина Траоре присоединился к Шахтеру на сборе в Нидерландах
ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

Форвард Лассина Траоре присоединился к «Шахтеру» на предсезонном сборе.

Отметим, что 21-летний нападающий пока будет единственным легионером в составе донецкого клуба на сборах.

Траоре перешел в «Шахтер» летом 2021 года из «Аякса» за 10 миллионов евро. Буркиниец провел за «горняков» 14 матчей, в которых забил 9 мячей. В конце сентября Лассина получил травму колена, после чего на поле в официальных матчах уже не появлялся.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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tutes04
Если останется, да еще и форму наберет.. ух!
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