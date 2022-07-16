ФОТО. Лассина Траоре присоединился к Шахтеру на сборе в Нидерландах

Форвард Лассина Траоре присоединился к «Шахтеру» на предсезонном сборе.

Отметим, что 21-летний нападающий пока будет единственным легионером в составе донецкого клуба на сборах.

Траоре перешел в «Шахтер» летом 2021 года из «Аякса» за 10 миллионов евро. Буркиниец провел за «горняков» 14 матчей, в которых забил 9 мячей. В конце сентября Лассина получил травму колена, после чего на поле в официальных матчах уже не появлялся.