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Испания
26 июля 2022, 17:07 | Обновлено 26 июля 2022, 17:17
748
1

Конкурент Лунина выразил недовольство зарплатой в Реале

Тибо Куртуа поднял вопрос о повышении оклада

26 июля 2022, 17:07 | Обновлено 26 июля 2022, 17:17
748
1
Конкурент Лунина выразил недовольство зарплатой в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine

Основной вратарь мадридского «Реала» и национальной сборной Бельгии Тибо Куртуа недоволен своей зарплатой в клубе.

30-летний бельгиец обратился к президенту «сливочных» Флорентино Пересу с просьбой повысить ему зарплату перед началом нового сезона.

В августе 2021 года «Реал» обновил контракт Куртуа до лета 2026 года. Его оклад составляет 7,2 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне Куртуа провел во всех турнирах 50 поединков, пропустил 46 мячей и 22 раза отстоял на ноль. Он помог клубу выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Примечательно, что зарплата украинского голкипера Андрея Лунина, который является дублером Куртуа, по разным данным составляет от 400 тысяч до 3,2 миллиона евро.

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Источник: Андрей Лунин сыграет в следующем товарищеском матче Реала
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Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид
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Источник El Nacional
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Комментарии 1
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AK.228
Приємно насправді спорт уа за заголовок.... Тільки лунін куртуа ніякий не конкурент і близько
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