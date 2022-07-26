Конкурент Лунина выразил недовольство зарплатой в Реале
Тибо Куртуа поднял вопрос о повышении оклада
Основной вратарь мадридского «Реала» и национальной сборной Бельгии Тибо Куртуа недоволен своей зарплатой в клубе.
30-летний бельгиец обратился к президенту «сливочных» Флорентино Пересу с просьбой повысить ему зарплату перед началом нового сезона.
В августе 2021 года «Реал» обновил контракт Куртуа до лета 2026 года. Его оклад составляет 7,2 миллиона евро в год.
В прошлом сезоне Куртуа провел во всех турнирах 50 поединков, пропустил 46 мячей и 22 раза отстоял на ноль. Он помог клубу выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов.
Примечательно, что зарплата украинского голкипера Андрея Лунина, который является дублером Куртуа, по разным данным составляет от 400 тысяч до 3,2 миллиона евро.
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