Конкурент Лунина выразил недовольство зарплатой в Реале

Основной вратарь мадридского «Реала» и национальной сборной Бельгии Тибо Куртуа недоволен своей зарплатой в клубе.

30-летний бельгиец обратился к президенту «сливочных» Флорентино Пересу с просьбой повысить ему зарплату перед началом нового сезона.

В августе 2021 года «Реал» обновил контракт Куртуа до лета 2026 года. Его оклад составляет 7,2 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне Куртуа провел во всех турнирах 50 поединков, пропустил 46 мячей и 22 раза отстоял на ноль. Он помог клубу выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Примечательно, что зарплата украинского голкипера Андрея Лунина, который является дублером Куртуа, по разным данным составляет от 400 тысяч до 3,2 миллиона евро.