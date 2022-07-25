Источник: Андрей Лунин сыграет в следующем товарищеском матче Реала

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выпустит украинского вратаря Андрея Лунина в стартовом составе в следующем товарищеском матче клуба.

Карло Анчелотти хочет проверить готовность 23-летнего украинца и поставит его в стартовый состав против мексиканского клуба «Америка».

Отметим, что «Реал Мадрид» участвует в подготовительном турнире «Soccer Champions Tour» к сезону 2022/2023 в США.

10 августа «сливочные» проведут свой первый официальный матч сезона. Команда Карло Анчелотти сыграет с немецким «Айнтрахтом» за Суперкубок УЕФА.

Матч против «Америки» состоится 26 июля в 05:30 по Киеву.

Кстати, в прошлом товарищеском матче против «Барселоны» в воротах «Реала» стоял Тибо Куртуа. Тогда «сливочные» проиграли 0:1.