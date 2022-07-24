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  4. Реал без Лунина в США проиграл Барселоне
Испания
24 июля 2022, 08:24 |
1053
3

Реал без Лунина в США проиграл Барселоне

Каталонцы одержали минимальную победу

24 июля 2022, 08:24 |
1053
3
Реал без Лунина в США проиграл Барселоне
ФК Барселона

Ночью в американском Парадайсе прошел товарищеский матч между «Реалом» и «Барселоной». Эль Класико завершилось минимальной победой каталонцев – 1:0.

Единственный гол в матче на счету новичка «Барселоны» Рафиньи. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

«Реал» - «Барселона» - 0:1
Гол: Рафинья, 27

«Реал»: Куртуа - Васкес (Одриосола, 71), Милитао (Вальехо, 62), Рюдигер (Менди, 46), Алаба (Начо, 46) - Вальверде (Модрич, 46), Тчуамени (Кроос, 46), Камавинга (Каземиро, 46) - Родриго (Себальос, 70), Азар (Асенсио, 46), Винисиус Жуниор (Мариано Диас, 70).

«Барселона»: тер Стеген (Пенья, 62) - Араухо (Дест, 63), Кристенсен (де Йонг, 46), Эрик Гарсия (Пике, 63), Альба (Бальде, 46) - Бускетс (Нико Гонсалес, 63), Педри (Серджи Роберто, 63), Гави (Кессье, 46) - Рафинья (Депай, 63), Левандовски (Обамеянг, 46), Фати (Дембеле, 46).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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K 12
Так и просидит всю карьеру на банке,шо попало 
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0
veter
Реал как раз был с
Луниным, но после 0:1 его не решились выпускать на поле.)
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0
justhateme
Добре шо Луніна не випускають на поле, навіть у товариському матчі. Одразу видно що все змінилось. Анчелотті молоток
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0
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