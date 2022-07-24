Реал без Лунина в США проиграл Барселоне

Ночью в американском Парадайсе прошел товарищеский матч между «Реалом» и «Барселоной». Эль Класико завершилось минимальной победой каталонцев – 1:0.

Единственный гол в матче на счету новичка «Барселоны» Рафиньи. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

«Реал» - «Барселона» - 0:1

Гол: Рафинья, 27

«Реал»: Куртуа - Васкес (Одриосола, 71), Милитао (Вальехо, 62), Рюдигер (Менди, 46), Алаба (Начо, 46) - Вальверде (Модрич, 46), Тчуамени (Кроос, 46), Камавинга (Каземиро, 46) - Родриго (Себальос, 70), Азар (Асенсио, 46), Винисиус Жуниор (Мариано Диас, 70).

«Барселона»: тер Стеген (Пенья, 62) - Араухо (Дест, 63), Кристенсен (де Йонг, 46), Эрик Гарсия (Пике, 63), Альба (Бальде, 46) - Бускетс (Нико Гонсалес, 63), Педри (Серджи Роберто, 63), Гави (Кессье, 46) - Рафинья (Депай, 63), Левандовски (Обамеянг, 46), Фати (Дембеле, 46).