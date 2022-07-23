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Испания
23 июля 2022, 14:28 | Обновлено 23 июля 2022, 14:29
89
0

Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Первое Эль Класико сезона будет товарищеским только по статусу

23 июля 2022, 14:28 | Обновлено 23 июля 2022, 14:29
89
0
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 24 июля, в американском Парадайсе на стадионе «Эллиджент Стэдиум» состоится товарищеский поединок, в котором сыграют испанские «Реал Мадрид» и «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 06:00 по Киеву.

Реал Мадрид

 

«Сливочные» прошлый сезон провели практически идеально. Ла Лигу они выиграли рекордный 35-й раз, оторвавшись от «Барселоны» в турнирной таблице на 13 очков. В Лиге чемпионов команде Карло Анчелотти тоже не было равных. И лишь в Кубке Испании мадридцам не удалось триумфовать.

К сожалению, не столь большой вклад в эти успехи вложил украинский голкипер Андрей Лунин. 23-летний страж ворот провел лишь четыре поединка за «Реал», из них 2 в чемпионате и 2 в Кубке Короля. Причем в Примере Лунин выходил на поле уже в конце сезона, когда судьба чемпионства была предрешена. Пока наш соотечественник не может сдвинуть Тибо Куртуа и стать первым номером команды.

Барселона

 

В ноябре прошлого года «сине-гранатовых» возглавил легенда клуба Хави. Долгое время каталонцы боролись за чемпионский титул в Ла Лиге, однако навязать конкуренцию «сливочным» им все же не удалось. Стать чемпионом Испании «Барселона» не может уже три года подряд, а последний триумф в Лиге чемпионов датирован сезоном-2014/15.

Несомненно, подопечные Хави приложат максимум усилий для того, чтобы обыграть «Реал» в этом спарринге и тем самым немного сластить полосу неудач. Это нужно не только каталонской команде, но и её болельщикам, для которых крайне важна победа даже в товарищеской встрече с принципиальным соперником.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Барселона» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.96 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Реал Мадрид»: Куртуа – Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус, Бензема, Вальверде. 

«Барселона»: Тер Стеген – Гарсия, Кристенсен, Дест, Бальде, Кессье, Гонсалес, Педри, Обамеянг, Диас, Фати.

24 июля, воскресенье

«Реал Мадрид» – «Барселона»
Парадайс. «Эллиджент Стэдиум». 06:00
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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