Лига чемпионов26 июля 2022, 23:59 | Обновлено 27 июля 2022, 00:23
376
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Квалификация Q2 Лиги чемпионов. Шериф и Пюник гарантировали себе евроосень
26 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов
26 июля 2022, 23:59 | Обновлено 27 июля 2022, 00:23
376
0
26 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Победители вышли в Q3 Лиги чемпионов, а проигравшие команды выступят в Q3 Лиги Европы. Другие поединки пройдут 27 июля.
Свои противостояния выиграли «Шериф» (Молдова) и «Пюник» (Армения). Обе команды гарантировали себе евроосень.
Лига чемпионов 2021/22
Квалификация Q2
Ответные матчи, 26 июля [в скобках указан счет первого матча]
- 18:30. АЕК Ларнака (Кипр) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:1 (пен. 3:4) [1:1]
- 20:00. Виктория Пльзень (Чехия) – ХИК (Финляндия) – 5:0 [2:1]
- 20:00. Шериф (Молдова) – Марибор (Словения) – 1:0 [0:0]
- 20:30. Дюделанж (Люксембург) – Пюник (Армения) – 1:4 [1:0]
- 22:00. Шэмрок Роверс (Ирландия) – Лудогорец (Болгария) – 2:1 [0:3]
- 22:00. Шкупи (Северная Македония) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:1 [2:2]
Результаты квалификации Q2 ЛЧ
Пары квалификации Q3 ЛЧ
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