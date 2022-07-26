Квалификация Q2 Лиги чемпионов. Шериф и Пюник гарантировали себе евроосень

26 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Победители вышли в Q3 Лиги чемпионов, а проигравшие команды выступят в Q3 Лиги Европы. Другие поединки пройдут 27 июля.

Свои противостояния выиграли «Шериф» (Молдова) и «Пюник» (Армения). Обе команды гарантировали себе евроосень.

Лига чемпионов 2021/22

Квалификация Q2

Ответные матчи, 26 июля [в скобках указан счет первого матча]

18:30. АЕК Ларнака (Кипр) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:1 (пен. 3:4) [1:1]

(Дания) – 1:1 (пен. 3:4) [1:1] 20:00. Виктория Пльзень (Чехия) – ХИК (Финляндия) – 5:0 [2:1]

(Чехия) – ХИК (Финляндия) – 5:0 [2:1] 20:00. Шериф (Молдова) – Марибор (Словения) – 1:0 [0:0]

(Молдова) – Марибор (Словения) – 1:0 [0:0] 20:30. Дюделанж (Люксембург) – Пюник (Армения) – 1:4 [1:0]

(Армения) – 1:4 [1:0] 22:00. Шэмрок Роверс (Ирландия) – Лудогорец (Болгария)﻿ – 2:1 [0:3]

(Болгария)﻿ – 2:1 [0:3] 22:00. Шкупи (Северная Македония) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:1 [2:2]

Результаты квалификации Q2 ЛЧ

Пары квалификации Q3 ЛЧ