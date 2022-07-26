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  4. Квалификация Q2 Лиги чемпионов. Шериф и Пюник гарантировали себе евроосень
Лига чемпионов
26 июля 2022, 23:59 | Обновлено 27 июля 2022, 00:23
376
0

Квалификация Q2 Лиги чемпионов. Шериф и Пюник гарантировали себе евроосень

26 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

26 июля 2022, 23:59 | Обновлено 27 июля 2022, 00:23
376
0
Квалификация Q2 Лиги чемпионов. Шериф и Пюник гарантировали себе евроосень
ФК Шериф Тирасполь

26 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Победители вышли в Q3 Лиги чемпионов, а проигравшие команды выступят в Q3 Лиги Европы. Другие поединки пройдут 27 июля.

Свои противостояния выиграли «Шериф» (Молдова) и «Пюник» (Армения). Обе команды гарантировали себе евроосень.

Лига чемпионов 2021/22

Квалификация Q2

Ответные матчи, 26 июля [в скобках указан счет первого матча]

  • 18:30. АЕК Ларнака (Кипр) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:1 (пен. 3:4) [1:1]
  • 20:00. Виктория Пльзень (Чехия) – ХИК (Финляндия) – 5:0 [2:1]
  • 20:00. Шериф (Молдова) – Марибор (Словения) – 1:0 [0:0]
  • 20:30. Дюделанж (Люксембург) – Пюник (Армения) – 1:4 [1:0]
  • 22:00. Шэмрок Роверс (Ирландия) – Лудогорец (Болгария)﻿ – 2:1 [0:3]
  • 22:00. Шкупи (Северная Македония) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:1 [2:2]

Результаты квалификации Q2 ЛЧ

Пары квалификации Q3 ЛЧ

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Лига чемпионов статистические расклады АЕК Ларнака Мидтьюлланд Виктория Пльзень ХИК Хельсинки Шериф Тирасполь Марибор Дюделанж Пюник Шэмрок Роверс Лудогорец Шкупи Динамо Загреб
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Источник Sport.ua
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