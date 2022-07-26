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  4. ВИДЕО. Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и забил шедевр
Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 21:43 | Обновлено 26 июля 2022, 23:25
12589
5

ВИДЕО. Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и забил шедевр

«Шахтер» вышел вперед в товарищеском матче против «Аякса» в Амстердаме

26 июля 2022, 21:43 | Обновлено 26 июля 2022, 23:25
12589
5
ВИДЕО. Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и забил шедевр
ФК Шахтер Донецк

26 июля в 21:00 донецкий «Шахтер» проводит товарищеский матч на сборах в Нидерландах – с «Аяксом» в Амстердаме. 

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режимі Live в Telegram Sport.ua!

На 33-й минуте счет открыл Михаил Мудрик. Хавбек прошел полполя, накрутил защиту «Аякса» и открыл счет! Красивейший гол полузащитника сборной Украины!

ГОЛ! 0:1. Михаил Мудрик, 33 мин.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Jaime_Lannister
З Уельсом би так...
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+3
veter
Наконец то получилось
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+2
GloryUkraine
 Непоганий гол, але нічого космічного. Втік від одного гравця, а захисник з голкіпером не дограли. Просто довго чекали чогось такого від Мудрика і накінець він вистрелив. 
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+1
DK02
... і програли 3-1.
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0
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