ВИДЕО. Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и забил шедевр

26 июля в 21:00 донецкий «Шахтер» проводит товарищеский матч на сборах в Нидерландах – с «Аяксом» в Амстердаме.

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На 33-й минуте счет открыл Михаил Мудрик. Хавбек прошел полполя, накрутил защиту «Аякса» и открыл счет! Красивейший гол полузащитника сборной Украины!

ГОЛ! 0:1. Михаил Мудрик, 33 мин.