Украина. Премьер лига26 июля 2022, 21:43 | Обновлено 26 июля 2022, 23:25
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ВИДЕО. Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и забил шедевр
«Шахтер» вышел вперед в товарищеском матче против «Аякса» в Амстердаме
26 июля 2022, 21:43 | Обновлено 26 июля 2022, 23:25
12589
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26 июля в 21:00 донецкий «Шахтер» проводит товарищеский матч на сборах в Нидерландах – с «Аяксом» в Амстердаме.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режимі Live в Telegram Sport.ua!
На 33-й минуте счет открыл Михаил Мудрик. Хавбек прошел полполя, накрутил защиту «Аякса» и открыл счет! Красивейший гол полузащитника сборной Украины!
ГОЛ! 0:1. Михаил Мудрик, 33 мин.
🌪 MYKHAILO MUDRYK! 🤩 WHAT A GOAL! ⚽️#Shakhtar #AjaxShakhtar pic.twitter.com/1LsfjEzGsw— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) July 26, 2022
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Комментарии 5
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З Уельсом би так...
Наконец то получилось
Непоганий гол, але нічого космічного. Втік від одного гравця, а захисник з голкіпером не дограли. Просто довго чекали чогось такого від Мудрика і накінець він вистрелив.
... і програли 3-1.
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