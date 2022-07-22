Ворскла обыграла АИК в Стокгольме, ТК Футбол 1/2/3 прекратили вещание

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 21 июля.

1. Атакующий футбол, шедевр Челядина. Ворскла обыграла АИК в Стокгольме. Полтавчане одержали победу в первом матче.

2. Матчи Q2 Лиги конференций. Белорусские клубы наказаны греками и турками. 21 июля состоялись первые матчи 2-го раунда отбора в третьем еврокубке.

3. Футболов больше нет. ТК Футбол 1/2/3 и Shakhtar TV прекратили вещание. Нацсовет по телевидению аннулировал лицензии каналов Медиа Группы Украина.

4. Байер предложил Шахтеру за Мудрика столько же, как и Брентфорд. Немецкий клуб повторил предложение английского и хочет побороться за украинского таланта.

5. Зинченко заметили на матче Арсенала. Украинец фоткался с фанами канониров. Похоже, переход украинского футболиста в «Арсенал» уже очень близок.

6. Евробаскет. Украина U-20 проиграла Словении и продолжит борьбу за выживание. Сборная Украины рискует покинуть Дивизион A.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Тотовицкого. Хавбек «Колоса» возвращается в «Шахтер».

8. Экс-капитан сборной Украины перешел в российский клуб. Евгений Иваняк предал родную страну.

9. Украинец Кочергин забил гол за Ракув в ворота Астаны. Польский клуб одержал уверенную победу в матче Q2 ЛК со счетом 5:0.

10. Динамо повторило антирекорд Зари. Безвыигрышная серия киевлян в еврокубках достигла 9 матчей.