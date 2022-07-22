Матчи Q2 Лиги конференций. Белорусские клубы наказаны греками и турками

21 июля состоялись первые матчи 2-го раунда отбора Лиги конференций 2022/23.

Полтавская «Ворскла» удачно стартовала в турнире, выиграв у шведского клуба АИК (3:2).

«Рига» из Латвии на выезде победила словацкий клуб «Ружомберок» со счетом 3:0. За победителей весь матч провел украинец Юрий Вакулко.

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Хавбек Владислав Кочергин отличился за польский «Ракув». Украинец вышел на замену сразу после перерыва и забил гол на 77-й минуте, польский клуб выиграл у «Астаны» (5:0).

Белорусские клубы потерпели разгромные поражения от команд из Греции и Турции:

Арис (Греция) – Гомель (Беларусь) – 5:1

БАТЭ (Беларусь) – Коньяспор (Турция) – 0:3

Хапоэль Беер-Шева (Израиль) – Динамо Минск (Беларусь) – 2:1

Многие призывают ФИФА дисквалифицировать Беларусь и ее клубы.

Ответные матчи пройдут через неделю, 28 июля.

Лига конференций 2022/23

Квалификация Q2. Первые матчи. 21 июля

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