Матчи Q2 Лиги конференций. Белорусские клубы наказаны греками и турками
21 июля состоялись первые матчи 2-го раунда отбора в третьем еврокубке
21 июля состоялись первые матчи 2-го раунда отбора Лиги конференций 2022/23.
Полтавская «Ворскла» удачно стартовала в турнире, выиграв у шведского клуба АИК (3:2).
«Рига» из Латвии на выезде победила словацкий клуб «Ружомберок» со счетом 3:0. За победителей весь матч провел украинец Юрий Вакулко.
Хавбек Владислав Кочергин отличился за польский «Ракув». Украинец вышел на замену сразу после перерыва и забил гол на 77-й минуте, польский клуб выиграл у «Астаны» (5:0).
Белорусские клубы потерпели разгромные поражения от команд из Греции и Турции:
- Арис (Греция) – Гомель (Беларусь) – 5:1
- БАТЭ (Беларусь) – Коньяспор (Турция) – 0:3
- Хапоэль Беер-Шева (Израиль) – Динамо Минск (Беларусь) – 2:1
Многие призывают ФИФА дисквалифицировать Беларусь и ее клубы.
Ответные матчи пройдут через неделю, 28 июля.
Лига конференций 2022/23
Квалификация Q2. Первые матчи. 21 июля
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