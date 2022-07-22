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Лига конференций
22 июля 2022, 00:40 | Обновлено 22 июля 2022, 01:03
248
0

Матчи Q2 Лиги конференций. Белорусские клубы наказаны греками и турками

21 июля состоялись первые матчи 2-го раунда отбора в третьем еврокубке

22 июля 2022, 00:40 | Обновлено 22 июля 2022, 01:03
248
0
Матчи Q2 Лиги конференций. Белорусские клубы наказаны греками и турками
УЕФА

21 июля состоялись первые матчи 2-го раунда отбора Лиги конференций 2022/23.

Полтавская «Ворскла» удачно стартовала в турнире, выиграв у шведского клуба АИК (3:2).

«Рига» из Латвии на выезде победила словацкий клуб «Ружомберок» со счетом 3:0. За победителей весь матч провел украинец Юрий Вакулко.

Хавбек Владислав Кочергин отличился за польский «Ракув». Украинец вышел на замену сразу после перерыва и забил гол на 77-й минуте, польский клуб выиграл у «Астаны» (5:0).

Белорусские клубы потерпели разгромные поражения от команд из Греции и Турции: 

  • Арис (Греция) – Гомель (Беларусь) – 5:1
  • БАТЭ (Беларусь) – Коньяспор (Турция) – 0:3
  • Хапоэль Беер-Шева (Израиль) – Динамо Минск (Беларусь) – 2:1

Многие призывают ФИФА дисквалифицировать Беларусь и ее клубы.

Ответные матчи пройдут через неделю, 28 июля. 

Лига конференций 2022/23

Квалификация Q2. Первые матчи. 21 июля

Основной путь

Путь чемпионов

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Источник Sport.ua
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