Футболов больше нет. ТК Футбол 1/2/3 и Shakhtar TV прекратили вещание

С 00:00 22 июля прекратили работу телеканалы, которые входили в Медиа Группу Украина:

Украина, Украина 24, НЛО.TV, Донбасс, Индиго TV, Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3, Shakhtar TV, ТРК Сигма ТВ, Мариупольское телевидение.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в четверг, 21 июля, аннулировал телевизионные лицензии каналов Медиа Группы Украина, которая принадлежит Ринату Ахметову.

Ранее Ринат Ахметов заявил, что прекращает работу всех своих телеканалов, а лицензии на вещание возвращает государству. Мотивом такого решения было названо вступление в силу закона об олигархах.

Платформа Oll.tv, которая входит в Медиа Группу Украина, продолжит свою работу и будет транслировать футбольные матчи.