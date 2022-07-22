Футболов больше нет. ТК Футбол 1/2/3 и Shakhtar TV прекратили вещание
Нацсовет по телевидению аннулировал лицензии каналов Медиа Группы Украина
С 00:00 22 июля прекратили работу телеканалы, которые входили в Медиа Группу Украина:
Украина, Украина 24, НЛО.TV, Донбасс, Индиго TV, Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3, Shakhtar TV, ТРК Сигма ТВ, Мариупольское телевидение.
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в четверг, 21 июля, аннулировал телевизионные лицензии каналов Медиа Группы Украина, которая принадлежит Ринату Ахметову.
Ранее Ринат Ахметов заявил, что прекращает работу всех своих телеканалов, а лицензии на вещание возвращает государству. Мотивом такого решения было названо вступление в силу закона об олигархах.
Платформа Oll.tv, которая входит в Медиа Группу Украина, продолжит свою работу и будет транслировать футбольные матчи.
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