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  4. «Точку не ставлю». Денисов прокомментировал закрытие телеканалов Футбол
Украина. Премьер лига
21 июля 2022, 19:35 |
701
0

«Точку не ставлю». Денисов прокомментировал закрытие телеканалов Футбол

Поблагодарил всех за работу

21 июля 2022, 19:35 |
701
0
«Точку не ставлю». Денисов прокомментировал закрытие телеканалов Футбол
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Генеральный директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов прокомментировал неожиданное закрытие каналов, которые в четверг официально лишились лицензий на вещание.

«Итак, лицензии на телевещание аннулированы, а это значит, что больше нет ТРК Украина и больше не существует телеканалов Футбол в том виде, к которому вы привыкли в течение этих 14 лет. Я пришел на ТРК в Донецке в 2001 году. Поэтому для меня сегодня закончилась история длиной более 21 года. Начиналось все с прямых трансляций на ТРК и Футбольного уик-энда, но далее появилась амбициозная цель запустить в Киеве большой канал».

«С этого началась яркая история длиной почти в 14 лет. Тысячи часов прямых эфиров, программ, студий, сюжетов и побед. Это была действительно эпоха, но чтобы воплотить все это в жизнь, кроме лицензий и техники, нужны были люди, которые смогли создать футбольное ТВ. Я хочу поблагодарить каждого, кто вложил частицу своего сердца в эту невероятно яркую историю. Каждому журналисту, оператору или продюсеру».

«Основной менеджмент канала неизменно был вместе с самого начала. Спасибо - Роману Бориско, Ивану Гресько и Евгению Садовому. А вот маркетинг у нас всегда был за женщинами, и здесь была определенная ротация. Но всем девушкам низкий поклон и уважение – Наталья Комолова, Елена Каленская, (Марина Ермакова), Ира Казанцева. Спасибо Саше Федоришину за мощный диджитал».

«Благодаря всем, кто на протяжении последних 20 лет каждое воскресенье был рядом со мной и делал Футбольный уик-энд, а затем Большой Футбол – Володя Крамар, Вадим Караманец, Виктор Соколов, Игорь Бурбас, Виталик Плецан. Спасибо нашим футбольным красавицам Алле Бублий, Элле Иванюкович, Владе Седан, Эмме Ди, Даше Савиной. Если кого-то не назвал - не обижайтесь, этот пост мне очень тяжело сейчас писать. Благодарю вас ребята за то, что мы всегда были большой семьей».

«Благодарю каждого зрителя, каждого болельщика, спасибо партнерам, друзьям и конкурентам. И безусловно большая благодарность Ринату Ахметову, благодаря которому появились каналы Футбол, а большинство из нас на канале реализовало множество творческих идей, хороших амбиций и может об этом времени вспоминать, как о лучшем в жизни. Для меня эти более 20 незабываемых лет навсегда в сердце. Точку не ставлю. Оставляю три точки.

С уважением, Александр Денисов».
 

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Александр Денисов телеканал Футбол 1/2/3
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Источник Sport.ua
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