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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Нацсовет аннулировал лицензии каналов Ахметова
Украина. Премьер лига
21 июля 2022, 14:26 |
564
0

ОФИЦИАЛЬНО. Нацсовет аннулировал лицензии каналов Ахметова

Каналы прекратят свою трансляцию завтра

21 июля 2022, 14:26 |
564
0
ОФИЦИАЛЬНО. Нацсовет аннулировал лицензии каналов Ахметова

Нацсовет по телевидению и радиовещанию официально аннулировал лицензии телеканалов «Медиа Группы Украина», которая принадлежит Ринату Ахметову.

Это касается, в частности, телеканалов «Футбол». Телеканалы прекратят свою трансляцию завтра, 22 июля. Платформа Oll.tv свою деятельность продолжит.

Напомним, владелец телеканалов Ринат Ахметов принял решение отказаться от всех лицензий в связи с вступлением в силу закона о деолигархизации.

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Источник Sport.ua
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