ОФИЦИАЛЬНО. Нацсовет аннулировал лицензии каналов Ахметова

Нацсовет по телевидению и радиовещанию официально аннулировал лицензии телеканалов «Медиа Группы Украина», которая принадлежит Ринату Ахметову.

Это касается, в частности, телеканалов «Футбол». Телеканалы прекратят свою трансляцию завтра, 22 июля. Платформа Oll.tv свою деятельность продолжит.

Напомним, владелец телеканалов Ринат Ахметов принял решение отказаться от всех лицензий в связи с вступлением в силу закона о деолигархизации.