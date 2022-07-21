ОФИЦИАЛЬНО. Нацсовет аннулировал лицензии каналов Ахметова
Каналы прекратят свою трансляцию завтра
Нацсовет по телевидению и радиовещанию официально аннулировал лицензии телеканалов «Медиа Группы Украина», которая принадлежит Ринату Ахметову.
Это касается, в частности, телеканалов «Футбол». Телеканалы прекратят свою трансляцию завтра, 22 июля. Платформа Oll.tv свою деятельность продолжит.
Напомним, владелец телеканалов Ринат Ахметов принял решение отказаться от всех лицензий в связи с вступлением в силу закона о деолигархизации.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
22 июля Украина сыграет четвертьфинальную встречу против сборной Польши
Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги