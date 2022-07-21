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  4. Байер предложил Шахтеру за Мудрика столько же, как и Брентфорд
Украина. Премьер лига
21 июля 2022, 19:22 |
476
0

Байер предложил Шахтеру за Мудрика столько же, как и Брентфорд

Немецкий клуб повторил предложение английского и хочет побороться за украинского таланта

21 июля 2022, 19:22 |
476
0
Байер предложил Шахтеру за Мудрика столько же, как и Брентфорд
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Леверкузенский «Байер» пока не намерен отступать от своего желания подписать левого вингера «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика.

«Фармацевты» сделали «Шахтеру» как минимум такое же предложение по игроку, как и английский «Брентфорд», который также проявляет невероятную настойчивость в торгах по футболисту.

Сам Мудрик ранее отказал «Милану» и «Ювентусу», пожелав перебраться в «Байер». В немецкой команде вингер видит для себя больше возможностей для развития.

Контракт Мудрика с «Шахтером» рассчитан до конца 2026 года. Он был продлен за десять дней до начала полномасштабного военного вторжения российской армии на территорию Украины.

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Источник OneFootball
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