Журналист: Мудрик готов перейти в английский Брентфорд

Футбольный журналист Игорь Цыганык сообщил, что вингер «Шахтера» Михаил Мудрик готов перейти в английский клуб «Брентфорд».

«Брентфорд» очень настойчиво отрабатывает этот переход. Хотя футболист хотел играть в Лиге чемпионов и выступать за «Байер», сейчас клуб из Леверкузена не просто потерял статус фаворита в борьбе за 21-украинца, а вообще пасет задних.

Сейчас Мудрик серьезно изучает предложение английского клуба. Чтобы со временем вытянуть клуб в Лигу чемпионов. Переговоры продолжаются, «Брентфорд» работает настойчиво.

У «Шахтера» текущего финансирования от инвестора мало, и клуб может согласиться на продажу своего футболиста, поскольку нуждается в дополнительных финансах».