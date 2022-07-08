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Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 23:38 | Обновлено 08 июля 2022, 23:52
375
0

Журналист: Мудрик готов перейти в английский Брентфорд

«Байер» притормозил в своих попытках приобрести украинского футболиста

08 июля 2022, 23:38 | Обновлено 08 июля 2022, 23:52
375
0
Журналист: Мудрик готов перейти в английский Брентфорд
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Футбольный журналист Игорь Цыганык сообщил, что вингер «Шахтера» Михаил Мудрик готов перейти в английский клуб «Брентфорд».

«Брентфорд» очень настойчиво отрабатывает этот переход. Хотя футболист хотел играть в Лиге чемпионов и выступать за «Байер», сейчас клуб из Леверкузена не просто потерял статус фаворита в борьбе за 21-украинца, а вообще пасет задних.

Сейчас Мудрик серьезно изучает предложение английского клуба. Чтобы со временем вытянуть клуб в Лигу чемпионов. Переговоры продолжаются, «Брентфорд» работает настойчиво.

У «Шахтера» текущего финансирования от инвестора мало, и клуб может согласиться на продажу своего футболиста, поскольку нуждается в дополнительных финансах».

 

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Источник Циганик LIVE
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