Журналист: Мудрик готов перейти в английский Брентфорд
«Байер» притормозил в своих попытках приобрести украинского футболиста
Футбольный журналист Игорь Цыганык сообщил, что вингер «Шахтера» Михаил Мудрик готов перейти в английский клуб «Брентфорд».
«Брентфорд» очень настойчиво отрабатывает этот переход. Хотя футболист хотел играть в Лиге чемпионов и выступать за «Байер», сейчас клуб из Леверкузена не просто потерял статус фаворита в борьбе за 21-украинца, а вообще пасет задних.
Сейчас Мудрик серьезно изучает предложение английского клуба. Чтобы со временем вытянуть клуб в Лигу чемпионов. Переговоры продолжаются, «Брентфорд» работает настойчиво.
У «Шахтера» текущего финансирования от инвестора мало, и клуб может согласиться на продажу своего футболиста, поскольку нуждается в дополнительных финансах».
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