Секретный указ. День 148. За что у Коломойского хотят забрать гражданство

148-й день войны. 21 июля. Президент рф владимир путин продолжает вести агрессивную войну в Украине. В связи с военной агрессией Sport.ua перешел на специальный режим работы. Сайт освещает все события, которые происходят в Украине.

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Онлайн-трансляция событий, 21 июля

18:00. Юрий Бутусов рассказал про смысл тайного указа Президента

По мнению журналиста Юрия Бутусова, информацию о тайном указе Зеленского распространяет Офис президента. И главным ее адресатом является Корбан, который должен сегодня вернуться из Европы, где он проведывал семью.

«Президент Зеленский и глава офиса Ермак считают, что именно Корбан ответственен за заявление конгрессвумен США Виктории Спартц, где она требовала отставки Ермака из-за связей с рф, и за провал подготовки Украины к войне и содействие агрессору», – написал Бутусов в Facebook.

В Офисе президента уже были заявления о том, что к истории со Спартц причастен мэр Днепра Борис Филатов. Об этом заявлял советник Ермака Алексей Арестович. Филатов после этого подтвердил, что дружит с Викторией Спартц – и что теперь за эту дружбу ему грозят уголовными делами. При этом мэр не подтверждал, что он каким-либо образом повлиял на позицию конгрессвумен по поводу Ермака.

«Анонс указа можно воспринять как угрозу, чтобы Корбан, друг Филатова, не возвращался в Украину и добровольно остался за границей. И тогда следов тайного указа может не остаться», – предположил Бутусов. По его словам, сегодня решится, будет ли Корбан возвращаться в Украину ввиду открытых угроз и возможных проблем.

Также ширятся слухи о том, что Зеленский якобы дал указание не допускать Корбана на его рабочее место в штабе теробороны Днепра. Об этом заявил политтехнолог Дмитрий Касьянов. Официально никаких комментариев от Банковой на этот счет не звучало (Strana).

17:40. Опубликовано фото проекта указа о лишении гражданства Коломойского

Нардеп от Батькивщины Сергей Власенко опубликовал фото обсуждаемого ныне (но официально не подтвержденного) секретного указа президента о лишении гражданства олигарха Игоря Коломойского, нардепа Вадима Рабиновича и главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана.

В опубликованном Власенко документе всего 10 фамилий: Аль-Салямат, Васильковский, Ерёмин, Кол, Коломойский, Корбан, Лим, Рабинович, Роговенко, Худуев. Причем Боголюбова среди них нет.

Номер указа – 502. На сайте президента пропущены указы 502–503, после указа 501 идет сразу указ 504. Причем как раз 18 июля. Но подписи на указе нет. Официально его существование не подтверждено.

Причина, по которой всех этих людей собираются лишить гражданства (по данным неофициальных источников) – наличие у них нескольких паспортов других стран (Strana).

17:00. Источник: в ОП собираются забрать гражданство у Коломойского, Корбана и Рабиновича

Президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, сообщает УП, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, в ОП и партии Слуга народа.

Украинского гражданства, в частности, могут лишить украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и нынешнего главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.

Пока нет официального подтверждения информации, что указы о лишении гражданства этих лиц уже подписаны.

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16:30. Выросло количество погибших и раненых от российского обстрела Харькова

Число погибших в результате утреннего вражеского обстрела Харькова возросло до 3 человек, еще 23 - ранены.

Прокуратура Харьковщины: Установлено, что 21 июля в 9:30 утра оккупанты обстреляли, предварительно, из реактивных систем залпового огня Ураган остановку общественного транспорта возле рынка в Киевском районе Харькова. Погибли трое гражданских, еще двадцать получили ранения.

Кроме того, российские военные совершили артиллерийский обстрел Салтовского района г. Харькова. оккупанты попали в жилой дом. Пострадали три мирных жителя.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

16:00. СМИ: россия планирует аннексировать пятую часть Украины в сентябре

россия собирается аннексировать оккупированные украинские земли в середине сентября – на это время захватчики готовят так называемые референдумы о присоединении к рф.

Вloomberg: «По словам трех собеседников, официальные лица готовятся организовать голосование в районах, которые в настоящее время контролируются российскими военными, и в любых других районах, которые россияне смогут захватить в ближайшие недели. Цель состоит в том, чтобы провести референдум о присоединении к россии до 15 сентября».

По данным собеседников издания, проектом аннексии украинских территорий руководит первый заместитель главы администрации кремля сергей кириенко, который регулярно посещает оккупированные территории, чтобы наблюдать за подготовкой так называемому референдуму. Голосование должно пройти в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Журналисты отмечают, что пока неясно, какие результаты голосования может получить россия после того, как миллионы украинцев покинули свои дома после 24 февраля, но вместе с тем они напоминают, что Кремль имеет многолетний опыт фальсификации результатов внутренних выборов.

По данным Вloomberg, в то время как россия создала оккупационные власти в захваченных регионах Украины, ввела рубль для расчетов и начала раздавать свои паспорта, многие оставшиеся жители ОРДЛО считают ее войска оккупантами. Также издание отмечает, что международное сообщество, скорее всего будет считать какие-либо референдумы незаконными, как это было, когда россия путем голосования под дулами автоматов аннексировала Крым в 2014 году.

Если рф удастся аннексировать все захваченные на сегодня территории, то она будет контролировать примерно пятую часть Украины, в том числе наземное сообщение с Крымом и ключевые для украинского экспорта транспортные маршруты в Черном море.

15:10. Энергоатом: оккупанты затащили взрывчатку и тяжелую технику в машинный зал ЗАЭС

Оккупанты затащили по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока Запорожской АЭС.

Энергоатом: «Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится на данный момент совсем рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора. В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где находится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, используемый для охлаждения генератора.

Техника захватчиков перекрыла доступ к пожарным средствам энергоблока. В случае возникновения пожара, например из-за детонации боекомплекта, масштабы трагедии могут быть такими, как на ЧАЭС».

14:20. Командование США: россияне не уничтожили ни одного HIMARS в Украине

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что российские оккупанты ни уничтожили ни одного HIMARS:

«На сегодняшний день HIMARS, которые мы Украине предоставили – и мы не единственная страна, между прочим, другие страны также предоставляют дальнобойные системы. Великобритания, например, и некоторые другие страны передают реактивную артиллерию дальнего действия.

На сегодняшний день эти системы не уничтожены россиянами, и я стучу по дереву каждый раз, когда говорю что-то подобное. И они (украинцы) очень эффективно их используют.

Проблема может заключаться в недостатке и расходе боеприпасов для HIMARS. Минобороны США тесно связано с промышленной базой и производством, которое должно продолжать производить эти системы оружия. Так что дело не столько в пусковой установке, сколько в боеприпасах.

Украинцы очень эффективно используют HIMARS. Отличные артиллеристы, как назвали бы их англичане. И они очень, очень эффективны».

13:30. Евросоюз утвердил новые санкции против рф

Страны Европейского союза согласовали новый пакет ограничительных мер против россии, в который вошел в том числе запрет на импорт российского золота.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Государства-члены согласились на наши усиленные и продленные санкции ЕС против кремля. Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал москве: мы будем поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется».

13:00. Генерал США намекнул на передачу Украине западных истребителей

Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун намекнул, что американцы в скором времени могут отправить в Украину истребители западного производства (Politico, УП)

«Есть американские, есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafales. Следовательно, есть целый ряд различных систем вооружения, которые могли бы отправиться в Украину.

Запланированные к передаче самолеты не будут российского производства. Чего я не могу вам сказать, так это – какие именно самолеты будут отправятся в Украину».

12:20. Великобритания запретила импорт золота из рф, отказывается от угля и нефти

Великобритания с 10 августа запретит импорт российского угля, а с 31 декабря откажется от российской нефти. Соответствующая поправка в рамках санкционного режима против россии вступила в силу 21 июля (УП).

Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и продуктов из угля и золота, а также приобретение, снабжение и доставку, прямо или косвенно, этих товаров. Она также запрещает техническую помощь, финансовые услуги и средства, а также брокерские услуги, связанные с этими товарами.

Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля, запрет на импорт угля начнет действовать 10 августа 2022 года, а запрет на импорт нефти начнет действовать 31 декабря 2022 года.

11:20. ВСУ уничтожили 38850 российских захватчиков

За 148 дней войны россия в Украине уже потеряла 38850 военных, 1704 танка, 710 БПЛА и 859 артиллерийских систем.

Генеральный штаб ВСУ: Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 38 850 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 1704 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3912 (+7) ед,

артиллерийских систем – 859 (+3) ед,

РСЗО – 251 (+1) ед,

средств ПВО – 113 (+0) ед,

самолетов – 221 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 710 (+7) ед,

крылатых ракет – 167 (+0) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2781 (+6) ед,

специальной техники – 72 (+2) ед.

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

10:30. россияне нанесли удары по Харькову: есть раненые и погибшие

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что утром 21 июля российские оккупанты нанесли удары по Харькову, известно о 21 раненом и двух погибших.

«В результате обстрела одного из районов Харькова российскими Ураганами 19 раненых (позже число раненых выросло до 21), среди них – 1 ребенок. К сожалению, 4 человека –- в тяжелом состоянии, 2 человека погибли.

Российский враг бьет исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилищной инфраструктуре. Есть попадание в жилой дом, где размещался частный стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было.

Пострадали исключительно гражданские люди и мирная инфраструктура: авто, торговые павильоны, жилой дом, где на 1 этаже расположена стоматологическая клиника, общественный транспорт.

08:30. Глава ЦРУ: путин ошибается, если думает выиграть войну на истощение в Украине

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что путин ошибается, если думает, что сможет выиграть войну на истощение в Украине (Sky News).

Бернс сказал, что российский президент ошибется, полагая, что он может выиграть кровавую войну на истощение против Украины, как ранее было доказано, что он ошибался, полагая, что его войска могут захватить Киев в течение первых нескольких дней вторжения.

По его словам, путин просчитался со своими первоначальными планами вторжения, не сумев захватить Киев молниеносным ударом, и снова окажется не прав: «Он настаивает на том, что Украина — не настоящая страна, а настоящие страны дают отпор».

Также глава ЦРУ заявил, что путин «вероятно, слишком здоров», опровергая слухи о серьезном заболевании российского президента, например, раке: «Насколько мы можем судить, он, вероятно, слишком здоров. Это неофициальное суждение разведки».

07:00. Сводка Генштаба: ВСУ отогнали врага от Углегорской ТЭС

Российские захватчики вели штурм Углегорской ТЭС, однако украинские защитники заставили врага прибегнуть к бегству.

05:00. Аналитики прогнозируют кульминацию российского наступления в Донецкой области

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что кульминация текущего наступления россиян в Донецкой области может закончиться до попыток захвата Славянска или Бахмута.

ISW: Нынешнее российское наступление может привести к ограниченным новым территориальным достижениям на Донбассе северо-восточнее шоссе E40, но, вероятно, завершится до захвата Славянска или Бахмута.

За последние несколько недель российские войска не добились значительных успехов в направлении Славянска или вдоль Северско-Бахмутского выступления и продолжают снижать свою наступательную мощь в локальных боях за небольшие и относительно неважные населенные пункты по всей Донецкой области. Сейчас российским войскам тяжело продвигаться относительно малозаселенной и открытой местностью.

Как прогнозирует ISW, российские войска столкнутся с местностью, которая будет гораздо более благоприятной для украинских защитников, чем ближе они продвинутся к E40 вокруг Славянска и Бахмута.

Это объясняется плотностью населения и застроенностью этих территорий. Поэтому нынешнее российское наступление на Донбассе, вероятнее всего, достигнет кульминации где-то вдоль E40 еще до того, как оккупанты смогут войти в Славянск и Бахмут.

02:30. ОК Юг: ВСУ нанесли 10 авиационных ударов по врагу

Украинские защитники на южных рубежах нанесли врагу 10 ударов с воздуха – вертолетами, бомбардировщиками и штурмовой авиацией.

Оперативное командование Юг: «Силами усиленного взвода противник пытался провести контратаку в направлении Андреевки, а в районе Лозового предпринял попытку восстановить утраченное положение. Успеха не было. Дважды парами Ми-8 враг наносил авиационные удары по Потемкиному и вблизи Ольгиного. Наших потерь нет.

Силы Обороны Украины нанесли 10 авиационных ударов по врагу. Из них 3 вертолетных и 7 с применением бомбардировщиков и самолетов штурмовой авиации. 5 раз поражены вражеские опорные пункты, 3 раза – скопление живой силы и техники на Херсонщине, дважды попали в склады боеприпасов Николаевской и Херсонской областях».

01:00. Зеленский: российский террор должен проиграть

00:00. Начало 148-го дня войны, 21 июля

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