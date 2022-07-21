Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо повторило антирекорд Зари
Лига чемпионов
21 июля 2022, 11:44 |
1253
0

Динамо повторило антирекорд Зари

Безвыигрышная серия киевлян в еврокубках достигла 9 матчей

21 июля 2022, 11:44 |
1253
0
Динамо повторило антирекорд Зари
ФК Фенербахче

«Динамо», разойлясь миром с «Фенербахче», продлило свою общую безвыигрышную серию в еврокубках до 9 матчей (2 ничьи и 7 поражений). Тем самым киевляне повторили «рекордный» для украинских клубов результат «Зари» 5-летней давности. Последний раз бело-синие праздновали викторию на международной арене 25 февраля 2021 года - 1:0 в гостях с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы. Между тем динамовцы также обновили и личный антирекорд, не зная побед на своем поле 6 игр кряду (3 ничьи и 3 поражения). Последний раз киевляне добивались успеха в родных стенах 8 декабря 2020-го, взяв верх над «Ференцварошем» в групповом турнире Лиги чемпионов - 1:0. Среди украинских команд более продолжительную домашнюю безвыигрышную серию имел только «Шахтер» - 7 матчей.

Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках:

Серия

Клуб

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

9 (=2-7)

Заря

20.08.2015

Легия

0:1 (д)

28.09.2017

Атлетик

1:0 (г)

9* (=2-7)

Динамо

11.03.2021

Вильярреал

0:2 (д)

 

 

 

8 (=3-5)

Карпаты

19.08.2010

Галатасарай

2:2 (г)

28.07.2011

Сент-Патрикс

2:0 (д)

8* (=4-4)

Александрия

17.08.2017

БАТЭ

1:1 (г)

 

 

 

7 (=2-5)

Шахтер

06.04.2011

Барселона

1:5 (г)

06.12.2011

АПОЭЛ

2:0 (г)

7 (=2-5)

Ворскла

15.09.2011

Копенгаген

0:1 (г)

06.08.2015

Жилина

3:1 (д)

7* (=2-5)

Шахтер

25.08.2021

Монако

2:2 (д)

 

 

 

7 (=3-4)

Динамо

23.08.2006

Фенербахче

2:2 (г)

15.08.2007

Сараево

1:0 (г)

7 (=3-4)

Динамо

24.02.2016

Манчестер Сити

1:3 (д)

06.12.2016

Бешикташ

6:0 (д)

7 (=3-4)

Заря

02.11.2017

Герта

0:2 (г)

25.07.2019

Будучност

3:1 (г)

Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках:

Серия

Клуб

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

7 (=4-3)

Шахтер

19.09.2018

Хоффенхайм

2:2

20.02.2020

Бенфика

2:1

6* (=3-3)

Динамо

11.03.2021

Брюгге

1:1

 

 

 

5* (=0-5)

Ворскла

04.08.2016

Локомотив З

2:3

 

 

 

5 (=2-3)

Заря

20.08.2015

Легия

0:1

19.10.2017

Герта

2:1

4 (=1-3)

Динамо

02.10.2007

Спортинг

1:2

27.08.2008

Спартак М

4:1

4 (=2-2)

Динамо

24.10.2000

ПСВ

0:1

30.10.2001

Боавишта

1:0

4 (=2-2)

Шахтер

12.04.2011

Барселона

0:1

19.09.2012

Норшелланн

2:0

4 (=2-2)

Карпаты

26.08.2010

Галатасарай

1:1

28.07.2011

Сент-Патрикс

2:0

4* (=2-2)

Александрия

24.08.2017

БАТЭ

1:2

 

 

 

4 (=3-1)

Шахтер

05.12.2012

Ювентус

0:1

27.11.2013

Реал Сосьедад

4:0

4* (=3-1)

Шахтер

25.08.2021

Монако

2:2 (д)

 

 

 

* серия не закончена.

По теме:
Динамо и Фенербахче подписали юбилейную мировую
Жорже ЖЕЗУШ: «Динамо опытнее Фенербахче Лиге чемпионов»
Динамо только 4 раза из 19 проходило дальше после ничьей
Динамо Киев Динамо - Фенербахче Лига чемпионов Заря Луганск цифры и факты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандальный блоггер: «Ломаченко ждет россиян и ненавидит ВСУ»
Бокс | 20 июля 2022, 17:20 11
Скандальный блоггер: «Ломаченко ждет россиян и ненавидит ВСУ»
Скандальный блоггер: «Ломаченко ждет россиян и ненавидит ВСУ»

Владимир Петров должен будет ответить за свои слова, если это неправда

Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеообзор матча
Футбол | 20 июля 2022, 23:23 9
Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеообзор матча
Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го раунда отбора к Лиге чемпионов

Легендарный динамовец будет работать в Кривбассе
Футбол | 21.07.2022, 04:38
Легендарный динамовец будет работать в Кривбассе
Легендарный динамовец будет работать в Кривбассе
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Динамо будет фаворитом в следующем матче»
Футбол | 21.07.2022, 08:38
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Динамо будет фаворитом в следующем матче»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Динамо будет фаворитом в следующем матче»
Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче
Футбол | 20.07.2022, 22:55
Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче
Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Курьезы на ЧМ. Спортсменам пришлось оббегать оператора с камерой
ФОТО. Курьезы на ЧМ. Спортсменам пришлось оббегать оператора с камерой
19.07.2022, 09:00
Другие виды
Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
20.07.2022, 00:45 10
Футбол
ВИДЕО. Как минимальный заступ оставил Бех-Романчук без медали
ВИДЕО. Как минимальный заступ оставил Бех-Романчук без медали
20.07.2022, 10:31 1
Другие виды
Магучих завоевала серебро ЧМ-2022. Геращенко на 4-м месте с личным рекордом
Магучих завоевала серебро ЧМ-2022. Геращенко на 4-м месте с личным рекордом
20.07.2022, 05:43 9
Другие виды
Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
20.07.2022, 11:21 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
20.07.2022, 16:14 18
Футбол
ФОТО. «Плавай как акула, жаль как пчела». Усик тренируется в бассейне
ФОТО. «Плавай как акула, жаль как пчела». Усик тренируется в бассейне
20.07.2022, 15:50 1
Бокс
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
19.07.2022, 10:45 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем