Динамо повторило антирекорд Зари

«Динамо», разойлясь миром с «Фенербахче», продлило свою общую безвыигрышную серию в еврокубках до 9 матчей (2 ничьи и 7 поражений). Тем самым киевляне повторили «рекордный» для украинских клубов результат «Зари» 5-летней давности. Последний раз бело-синие праздновали викторию на международной арене 25 февраля 2021 года - 1:0 в гостях с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы. Между тем динамовцы также обновили и личный антирекорд, не зная побед на своем поле 6 игр кряду (3 ничьи и 3 поражения). Последний раз киевляне добивались успеха в родных стенах 8 декабря 2020-го, взяв верх над «Ференцварошем» в групповом турнире Лиги чемпионов - 1:0. Среди украинских команд более продолжительную домашнюю безвыигрышную серию имел только «Шахтер» - 7 матчей.

Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках:

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 9 (=2-7) Заря 20.08.2015 Легия 0:1 (д) 28.09.2017 Атлетик 1:0 (г) 9* (=2-7) Динамо 11.03.2021 Вильярреал 0:2 (д) 8 (=3-5) Карпаты 19.08.2010 Галатасарай 2:2 (г) 28.07.2011 Сент-Патрикс 2:0 (д) 8* (=4-4) Александрия 17.08.2017 БАТЭ 1:1 (г) 7 (=2-5) Шахтер 06.04.2011 Барселона 1:5 (г) 06.12.2011 АПОЭЛ 2:0 (г) 7 (=2-5) Ворскла 15.09.2011 Копенгаген 0:1 (г) 06.08.2015 Жилина 3:1 (д) 7* (=2-5) Шахтер 25.08.2021 Монако 2:2 (д) 7 (=3-4) Динамо 23.08.2006 Фенербахче 2:2 (г) 15.08.2007 Сараево 1:0 (г) 7 (=3-4) Динамо 24.02.2016 Манчестер Сити 1:3 (д) 06.12.2016 Бешикташ 6:0 (д) 7 (=3-4) Заря 02.11.2017 Герта 0:2 (г) 25.07.2019 Будучност 3:1 (г)

Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках:

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 7 (=4-3) Шахтер 19.09.2018 Хоффенхайм 2:2 20.02.2020 Бенфика 2:1 6* (=3-3) Динамо 11.03.2021 Брюгге 1:1 5* (=0-5) Ворскла 04.08.2016 Локомотив З 2:3 5 (=2-3) Заря 20.08.2015 Легия 0:1 19.10.2017 Герта 2:1 4 (=1-3) Динамо 02.10.2007 Спортинг 1:2 27.08.2008 Спартак М 4:1 4 (=2-2) Динамо 24.10.2000 ПСВ 0:1 30.10.2001 Боавишта 1:0 4 (=2-2) Шахтер 12.04.2011 Барселона 0:1 19.09.2012 Норшелланн 2:0 4 (=2-2) Карпаты 26.08.2010 Галатасарай 1:1 28.07.2011 Сент-Патрикс 2:0 4* (=2-2) Александрия 24.08.2017 БАТЭ 1:2 4 (=3-1) Шахтер 05.12.2012 Ювентус 0:1 27.11.2013 Реал Сосьедад 4:0 4* (=3-1) Шахтер 25.08.2021 Монако 2:2 (д)

* серия не закончена.