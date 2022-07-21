Зинченко заметили на матче Арсенала. Украинец фоткался с фанами канониров

Украинского форварда «Ман Сити» Александра Зинченко заметили на матче «Арсенала» против «Орландо Сити» в США.

Украинец попал в объектив видеокамер. Зинченко на трибунах фотографировался с фанатами «канониров». Рядом с Александром сидел Эду Гаспар, технический директор «Арсенала».

Ожидается, что вскоре Зинченко официально станет игроком «Арсенала».

ВИДЕО. Зинченко заметили на матче Арсенала

ВИДЕО. Украинец фоткался с фанами канониров