Англия21 июля 2022, 20:35 | Обновлено 21 июля 2022, 20:41
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Зинченко заметили на матче Арсенала. Украинец фоткался с фанами канониров
Похоже, переход украинского футболиста в «Арсенал» уже очень близок
21 июля 2022, 20:35 | Обновлено 21 июля 2022, 20:41
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Украинского форварда «Ман Сити» Александра Зинченко заметили на матче «Арсенала» против «Орландо Сити» в США.
Украинец попал в объектив видеокамер. Зинченко на трибунах фотографировался с фанатами «канониров». Рядом с Александром сидел Эду Гаспар, технический директор «Арсенала».
Ожидается, что вскоре Зинченко официально станет игроком «Арсенала».
ВИДЕО. Зинченко заметили на матче Арсенала
ВИДЕО. Украинец фоткался с фанами канониров
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Звезда! Желаю фанам не разочароваться.Сразу заиграть в новой команде редко у кого выходит.
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