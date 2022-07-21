Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко заметили на матче Арсенала. Украинец фоткался с фанами канониров
Англия
21 июля 2022, 20:35 | Обновлено 21 июля 2022, 20:41
1041
1

Зинченко заметили на матче Арсенала. Украинец фоткался с фанами канониров

Похоже, переход украинского футболиста в «Арсенал» уже очень близок

21 июля 2022, 20:35 | Обновлено 21 июля 2022, 20:41
1041
1
Зинченко заметили на матче Арсенала. Украинец фоткался с фанами канониров
Instagram. Зинченко и Эду Гаспар

Украинского форварда «Ман Сити» Александра Зинченко заметили на матче «Арсенала» против «Орландо Сити» в США.

Украинец попал в объектив видеокамер. Зинченко на трибунах фотографировался с фанатами «канониров». Рядом с Александром сидел Эду Гаспар, технический директор «Арсенала».

Ожидается, что вскоре Зинченко официально станет игроком «Арсенала».

ВИДЕО. Зинченко заметили на матче Арсенала

 

ВИДЕО. Украинец фоткался с фанами канониров

 

 

По теме:
Байер предложил Шахтеру за Мудрика столько же, как и Брентфорд
ВИДЕО. Додо успешно прошел медосмотр перед трансфером в Фиорентину
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал двух защитников
Александр Зинченко Арсенал Лондон Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Эду Гаспар
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Бессовестные миллионеры издеваются над нами»
Футбол | 21 июля 2022, 07:59 24
Йожеф САБО: «Бессовестные миллионеры издеваются над нами»
Йожеф САБО: «Бессовестные миллионеры издеваются над нами»

Известный тренер не смог посмотреть матч «Динамо» – «Фенербахче»

Жоан ЛАПОРТА: «Мы вернули Барселону в мировую элиту»
Футбол | 21 июля 2022, 12:26 1
Жоан ЛАПОРТА: «Мы вернули Барселону в мировую элиту»
Жоан ЛАПОРТА: «Мы вернули Барселону в мировую элиту»

Президент «Барселоны» - о работе на трансферном рынке

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Усиление? Никто сейчас не поедет играть в Украину»
Футбол | 21.07.2022, 03:15
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Усиление? Никто сейчас не поедет играть в Украину»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Усиление? Никто сейчас не поедет играть в Украину»
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 21.07.2022, 12:00
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Сразу согласился перейти в Шахтер. Не сомневался»
Футбол | 21.07.2022, 17:25
Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Сразу согласился перейти в Шахтер. Не сомневался»
Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Сразу согласился перейти в Шахтер. Не сомневался»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
aleks8-48
Звезда! Желаю фанам не разочароваться.Сразу заиграть в новой команде редко у кого выходит.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеообзор матча
Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеообзор матча
20.07.2022, 23:23 9
Футбол
ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию
ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию
19.07.2022, 22:50 4
Теннис
Генштаб ВСУ: «Под Бахмутом россияне проводят штурм, идут бои»
Генштаб ВСУ: «Под Бахмутом россияне проводят штурм, идут бои»
20.07.2022, 20:29
Война
Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче
Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче
20.07.2022, 22:55 25
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
20.07.2022, 09:25 6
Футбол
ВИДЕО. Как минимальный заступ оставил Бех-Романчук без медали
ВИДЕО. Как минимальный заступ оставил Бех-Романчук без медали
20.07.2022, 10:31 1
Другие виды
Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет
Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет
19.07.2022, 22:30 7
Футбол
ФОТО. «Плавай как акула, жаль как пчела». Усик тренируется в бассейне
ФОТО. «Плавай как акула, жаль как пчела». Усик тренируется в бассейне
20.07.2022, 15:50 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем