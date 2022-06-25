Йовичевич возглавит Шахтер, Додо уйдет в Фиорентину, фиаско женской сборной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 24 июня.

1. Источник: Игор Йовичевич на 99,9% возглавит Шахтер

Вскоре ожидается официальная информация от «горняков»

2. Стало известно, кто может заменить Йовичевича в Днепре-1

За переход тренера клуб рассчитывает получить компенсацию от «Шахтера»

3. Шотландский шлагбаум. Женская сборная Украины крупно уступила в отборе ЧМ

Украинки потеряли шансы на второе место в группе

4. Украина выиграла спарринг у Словакии накануне важных матчей отбора к ЧМ

Товарищеский поединок сине-желтые провели на сборах в Португалии

5. Пропустили 6 мячей. Сборная Украины по футзалу проиграла в Португалии

Женская футзальная команда ведет подготовку к финалу четырех Евро-2022

6. Фиорентина готова заплатить за Додо столько, сколько просит Шахтер

Флорентийский клуб направил «горнякам» новое предложение по бразильцу

7. 10 стадионов. Стало известно, какие арены могут использовать в сезоне УПЛ

Арены в Киеве, Львове и Ужгороде

8. Украина взяла серебро ЧМ в произвольной программе в артистическом плавании

На первом месте – китайская команда, а на третьем – спортсменки из Японии

9. Каким может быть следующий сезон УПЛ, если в командах не будет легионеров

Динамо – фаворит, Шахтер просядет, прорыв Александрии и Колоса

10. Йовичевич – главный кандидат, но у Шахтера есть и другие варианты

Обозреватель Sport.ua размышляет над тем, кто может возглавить «Шахтер»