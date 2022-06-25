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25 июня 2022, 07:30 | Обновлено 25 июня 2022, 07:51
572
0

Йовичевич возглавит Шахтер, Додо уйдет в Фиорентину, фиаско женской сборной

Главные новости за 24 июня на Sport.ua

25 июня 2022, 07:30 | Обновлено 25 июня 2022, 07:51
572
0
Йовичевич возглавит Шахтер, Додо уйдет в Фиорентину, фиаско женской сборной
СК Днепр-1. Игорь Йовичевич

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 24 июня.

1. Источник: Игор Йовичевич на 99,9% возглавит Шахтер
Вскоре ожидается официальная информация от «горняков»

2. Стало известно, кто может заменить Йовичевича в Днепре-1
За переход тренера клуб рассчитывает получить компенсацию от «Шахтера»

3. Шотландский шлагбаум. Женская сборная Украины крупно уступила в отборе ЧМ
Украинки потеряли шансы на второе место в группе

4. Украина выиграла спарринг у Словакии накануне важных матчей отбора к ЧМ
Товарищеский поединок сине-желтые провели на сборах в Португалии

5. Пропустили 6 мячей. Сборная Украины по футзалу проиграла в Португалии
Женская футзальная команда ведет подготовку к финалу четырех Евро-2022

6. Фиорентина готова заплатить за Додо столько, сколько просит Шахтер
Флорентийский клуб направил «горнякам» новое предложение по бразильцу

7. 10 стадионов. Стало известно, какие арены могут использовать в сезоне УПЛ
Арены в Киеве, Львове и Ужгороде

8. Украина взяла серебро ЧМ в произвольной программе в артистическом плавании
На первом месте – китайская команда, а на третьем – спортсменки из Японии

9. Каким может быть следующий сезон УПЛ, если в командах не будет легионеров
Динамо – фаворит, Шахтер просядет, прорыв Александрии и Колоса

10. Йовичевич – главный кандидат, но у Шахтера есть и другие варианты
Обозреватель Sport.ua размышляет над тем, кто может возглавить «Шахтер»

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Источник Sport.ua
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