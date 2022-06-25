Йовичевич возглавит Шахтер, Додо уйдет в Фиорентину, фиаско женской сборной
Главные новости за 24 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 24 июня.
1. Источник: Игор Йовичевич на 99,9% возглавит Шахтер
Вскоре ожидается официальная информация от «горняков»
2. Стало известно, кто может заменить Йовичевича в Днепре-1
За переход тренера клуб рассчитывает получить компенсацию от «Шахтера»
3. Шотландский шлагбаум. Женская сборная Украины крупно уступила в отборе ЧМ
Украинки потеряли шансы на второе место в группе
4. Украина выиграла спарринг у Словакии накануне важных матчей отбора к ЧМ
Товарищеский поединок сине-желтые провели на сборах в Португалии
5. Пропустили 6 мячей. Сборная Украины по футзалу проиграла в Португалии
Женская футзальная команда ведет подготовку к финалу четырех Евро-2022
6. Фиорентина готова заплатить за Додо столько, сколько просит Шахтер
Флорентийский клуб направил «горнякам» новое предложение по бразильцу
7. 10 стадионов. Стало известно, какие арены могут использовать в сезоне УПЛ
Арены в Киеве, Львове и Ужгороде
8. Украина взяла серебро ЧМ в произвольной программе в артистическом плавании
На первом месте – китайская команда, а на третьем – спортсменки из Японии
9. Каким может быть следующий сезон УПЛ, если в командах не будет легионеров
Динамо – фаворит, Шахтер просядет, прорыв Александрии и Колоса
10. Йовичевич – главный кандидат, но у Шахтера есть и другие варианты
Обозреватель Sport.ua размышляет над тем, кто может возглавить «Шахтер»
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