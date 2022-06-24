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  4. Шотландский шлагбаум. Женская сборная Украины крупно уступила в отборе ЧМ
Сборная УКРАИНЫ
24 июня 2022, 23:07 | Обновлено 24 июня 2022, 23:26
288
1

Шотландский шлагбаум. Женская сборная Украины крупно уступила в отборе ЧМ

Украинки потеряли шансы на второе место в группе

24 июня 2022, 23:07 | Обновлено 24 июня 2022, 23:26
288
1
Шотландский шлагбаум. Женская сборная Украины крупно уступила в отборе ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Женская сборная Украины провела матч против Шотландии в рамках отборочного турнира ЧМ-2023.

В начале поединка «сине-желтые» могли повести в счете, но после прострела с правого фланга Козлова из выгодной позиции пробила выше ворот. А вскоре арбитр встречи назначила достаточно спорный (мягко говоря) пенальти в наши ворота, который реализовала Уир.

Пропустив быстрый гол, наши футболистки занервничали, что в первую очередь сказалось на оборонительных действиях. Удвоила преимущество «Тартановой армии» Катберт, без сопротивления из пределов штрафной отправившая мяч в ворота. А через несколько минут Томас замкнула навес с углового. Довершила разгром нашей команды в первом тайме все та же Томас: опять после углового в исполнении Катберт она отправила мяч в сетку.

Во втором тайме «сине-желтые» принимали попытки изменить ситуацию, но шотландки грамотно действовали по результату. Нашим воротам особо не угрожали и у своих владений не позволяли обострить ситуацию. Матч так и завершился со счетом, установленным в первом тайме.

28 июня женская сборная Украины встретится с Венгрией, но этот поединок уже не будет иметь турнирного значения. Как и матчи нашей команды против Фарерских островов и Испании. «Сине-желтые» потеряли шансы побороться за путевку на чемпионат мира, а Шотландия гарантировала себе выход в следующую стадию квалификации на мундиаль.

Квалификация ЧМ-2023. Группа В.

Украина – Шотландия – 0:4

Уир (9, пенальти), Катберт (16), Томас (20, 43)

Панцулая (27) – Томас (60)

Украина: Самсон, Романенко, Шматко, Кравец, Корсун, Петрик, Апанащенко (Христюк, 77), Панцулая (Гирин, 46), Козлова (Калинина, 67), Кравчук (Глущенко, 60), Овдийчук (Химич, 60).

Шотландия: Александер, Дохерти, Ховарт, Корси (Д.Кларк, 85), Эванс, Уир (Грэм, 90), Кэрр, Катберт (Артур, 75), Эмсли, Томас (Харрисон, 75), Клелланд (Мюррей, 75).

Арбитр: Триу Лаос (Эстония)

Стадион «Сталь ЗКС» (Ряшев, Польша)

УКРАИНА - ШОТЛАНДИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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draiden
Угоркам програли в перші 10 хвилин і тут в дебюті, деградуємо в жіночому футболі і фахові тренери не допомогають
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