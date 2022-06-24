Фиорентина готова заплатить за Додо столько, сколько просит Шахтер

Правый защитник «Шахтера» Додо на следующей неделе, вероятно, покинет донецкий клуб и станет игроком «Фиорентины».

Флорентийцы в четверг направили «горнякам» официальное предложение по Додо на 15 миллионов евро – именно такую сумму ранее требовали дончане за своего правого фулбека.

Предложение «Фиорентины» также предусматривает бонусы, связанные с успешностью выступлений бразильца в итальянской команде.

Общение между «Фиорентиной» и «Шахтером» по Додо идет с положительной динамикой. Ожидается, что ответ от украинского клуба будет получен не позднее понедельника, и в стане «фиалок» рассчитывают, что он будет положительным.

«Барселона», которая также присматривалась к Додо, решила отказаться от возможности сделать предложение по игроку с целью фокусировки на другой трансферной цели – Сесаре Аспиликуэте из «Челси».

Ранее услугами Додо интересовались «Бавария» и «Тоттенхэм», но «Шахтер» в предыдущие трансферные окна отказывал этим клубам, которые были готовы заплатить за фулбека от 25 до 30 миллионов евро.