10 стадионов. Стало известно, какие арены могут использовать в сезоне УПЛ

По информации ТаТоТаке, УПЛ предварительно рассматривает возможность проведения матчей нового чемпионата Украины на 10 стадионах.

5 из них расположены в Киеве и области. Это НСК Олимпийский, стадион Динамо, стадион Оболонь, стадион им. Банникова и арена Колоса.

Еще три во Львове: Арена-Львов, стадион Украина и стадион Скиф. Плюс два в Ужгороде (Минай и Авангард).

Кроме того, «Верес» рассчитывает получить право выступать на своем обновленном стадионе в Ровно. Стадион в Тернополе пока под вопросом.