10 стадионов. Стало известно, какие арены могут использовать в сезоне УПЛ
Арены в Киеве, Львове и Ужгороде
По информации ТаТоТаке, УПЛ предварительно рассматривает возможность проведения матчей нового чемпионата Украины на 10 стадионах.
5 из них расположены в Киеве и области. Это НСК Олимпийский, стадион Динамо, стадион Оболонь, стадион им. Банникова и арена Колоса.
Еще три во Львове: Арена-Львов, стадион Украина и стадион Скиф. Плюс два в Ужгороде (Минай и Авангард).
Кроме того, «Верес» рассчитывает получить право выступать на своем обновленном стадионе в Ровно. Стадион в Тернополе пока под вопросом.
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