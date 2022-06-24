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  4. 10 стадионов. Стало известно, какие арены могут использовать в сезоне УПЛ
Украина. Премьер лига
24 июня 2022, 13:13 |
1333
0

10 стадионов. Стало известно, какие арены могут использовать в сезоне УПЛ

Арены в Киеве, Львове и Ужгороде

24 июня 2022, 13:13 |
1333
0
10 стадионов. Стало известно, какие арены могут использовать в сезоне УПЛ
shakhtar.com

По информации ТаТоТаке, УПЛ предварительно рассматривает возможность проведения матчей нового чемпионата Украины на 10 стадионах.

5 из них расположены в Киеве и области. Это НСК Олимпийский, стадион Динамо, стадион Оболонь, стадион им. Банникова и арена Колоса.

Еще три во Львове: Арена-Львов, стадион Украина и стадион Скиф. Плюс два в Ужгороде (Минай и Авангард).

Кроме того, «Верес» рассчитывает получить право выступать на своем обновленном стадионе в Ровно. Стадион в Тернополе пока под вопросом.

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Источник ТаТоТаке
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