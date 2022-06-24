Каким может быть следующий сезон УПЛ, если в командах не будет легионеров

Несмотря на продолжающуюся рашистскую агрессию в Украине, следующий сезон УПЛ состоится. Почти со стопроцентной уверенностью. Во всяком случае, президент УАФ Андрей Павелко заверил, что новый футбольный сезон обязательно стартует. И старт состоится уже скоро – в августе.

Мы сейчас не будем рассуждать о регламенте и месте проведения сезона УПЛ 2022/2023. Тема эта, безусловно, интересная и злободневная. Она заслуживает отдельной заметки. И мы в любом случае еще к ней вернемся.

Сейчас же хотелось бы поговорить о том, какими конкретно в новом чемпионате будут наши команды. Точнее – какими они предстанут без легионеров, ведь почти наверняка (особенно если первенство будет разыгрываться в Украине) все иностранные представители клубов УПЛ в силу понятных причин отбудут восвояси.

Наверняка в таком случае наш клубный футбол потеряет в зрелищности. Не без этого. Но, в то же время, клубы получат мощный импульс для развития и прогресса молодых игроков.

Что из этого всего получится, и какой может быть диспозиция команд хотя бы на промежуточном финише, давайте сейчас порассуждаем, учитывая официальный на данный момент кадровый потенциал каждой команды.

Шахтер

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы заявлять, что наиболее от оттока «варягов» пострадают «горняки». Донецкая команда уже давно и традиционно делала ставку на очень качественных зарубежных исполнителей. Особенно в линию полузащиты и атаки. Особенно на бразильцев.

Честно говоря, очень сложно сейчас представить «Шахтер» без иностранных игроков. Но придется.

Еще один не до конца решенный вопрос относительно «оранжево-черных» - персона главного тренера. Де Дзерби продолжает оставаться главным тренером «Шахтера», но будет ли итальянец возглавлять действующего победителя УПЛ и в новом сезоне – большой вопрос. Особенно, если чемпионат таки будет проводиться в наших пенатах.

Итак, уход легионеров – в данном случае массовый, неопределенность с тренерским мостиком, проблемы с адаптацией молодежи, и как следствие – отсутствие стабильности – все эти и некоторые иные факторы указывают на то, что в первом круге (первой части сезона – как кому угодно) «Шахтер» будет искать свою игру. А учитывая загруженность «горняков» и в чемпионской Лиге, можно предположить, что команде не удастся избежать спадов и хотя бы относительно ровно пройти турнирную дистанцию.

Предположим, что на «зимние каникулы» УПЛ «горняки» пойдут с третьего места.

Ориентировочный состав: Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Корниенко, Степаненко, Судаков, Мудрик, Бондаренко, Кащук, Борячук.

Динамо



ФК Динамо

В последнее время (то есть, два-три крайних сезона) «удельный вес» динамовских легионеров ниже (причем существенно) соответствующего показателя украинских исполнителей. За редким исключением. Стало быть, с отъездом немногочисленных иностранцев киевская команда не особо потеряет в качестве.

К тому же, по всей вероятности, главный тренер «бело-синих» Луческу останется «рулить» командой и в новом сезоне. Так что особых катаклизмов и «тектонических» сдвигов, коими будет подвержен «Шахтер», «Динамо» удастся избежать. Или, на худой конец, клубу удастся минимизировать проблемы от неизбежной ротации.

Учитывая тот факт, что на данный момент практически все украинцы «Динамо» в строю, плюс под «рукой» у тренера талантливая молодежь, а еще явный плюс, что «Динамо» одним из первых среди УПЛ начало планомерную подготовку к новому сезону, рискну предположить, что на промежуточном финише УПЛ киевляне окажутся во главе турнирной таблицы.

Ориентировочный состав: Бущан, Тымчик, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Караваев, Цыганков, Буяльский, Беседин.

Днепр-1

«Днепровцы», как и динамовцы, не должны почувствовать ощутимого дискомфорта из-за ухода своих иностранцев. К тому же, в команде достаточно своих доморощенных исполнителей приличного уровня. Предположим так же, что и Довбик никуда не уходит.

Вполне возможно, что в «Днепр-1» снова вольются «лишние» в «Динамо» игроки с украинским паспортом. Но коль мы договорились исходить из актуальной на данный момент кадровой информации, то и будем «плясать от печки».

А реальность такова, что, на мой взгляд, «днепряне» вполне могут навязать конкуренцию «горнякам» в борьбе за второе место. И не только смогут, но и окажутся выше «Шахтера» перед уходом в отпуск.

Ориентировочный состав: Юрчук, Кравченко, Сваток, Логинов, Вантух, Когут, Пихаленок, Назаренко, Гуцуляк, Лучкевич, Довбик.

Заря

Ситуация в клубе очень непростая. Проблемы с финансированием, уход Скрипника в Полтаву, у некоторых ключевых исполнителей в июле заканчиваются контракты. Не исключено, что они пойдут следом за своим бывшим тренером. В такой ситуации весьма сложно представить, какой именно будет «Заря» в августе. Не говоря уже о том, какой она может быть в декабре.

Тем не менее, коль взялись за гуж, давайте хотя бы попытаемся.

Если предположить, что луганскому клубу удастся сохранить костяк команды, удастся пригласить квалифицированного наставника, команда может удержаться на плаву. Но вот уровень ее притязаний вряд ли будет очень высоким: предположим, что луганчане пойдут зимовать на пятом месте в таблице.

Ориентировочный состав: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Хомченовский, Назарина, Алибеков, Булеца, Громов, Лунев, Гладкий.

Ворскла



ФК Ворскла

Легионеров в полтавской команде было не так уж и много. Но те из них, кто считался игроками основы, играли ключевую роль. Тот же Тилль. Так что заменить «варягов» будет непросто.

С другой стороны, команду достаточно неожиданно покинул уже бывший главный тренер Максимов. И так же достаточно неожиданно возглавил Скрипник. Отдавая должное Юрию Вильевичу за превращение «Ворсклы» из середняка в одного из фаворитов «бронзовой» гонки, предположим, что Виктор Анатольевич постарается упрочить статус-кво команды. Иначе зачем туда было идти?

Наверное, даже в таких сложных условиях у Скрипника будет возможность и проводить ротацию, и получать качественное по нашим меркам пополнение. Да и нужно признать, что и имеющийся кадровый потенциал «Ворсклы» достаточно серьезный с точки зрения талантливой молодежи.

Не исключено, что в итоге в «Ворскле» окажутся некоторые игроки из «Зари» и «Десны». Но, опять-таки, о таких перспективах сейчас говорить не будем. Будем говорить о том, что есть теперь.

А по состоянию на теперь есть не так уж и много. Поэтому предположим, что на промежуточный финиш Полтава уйдет на шестой позиции.

Ориентировочный состав: Ризнык, Пердута, Чеснаков, Яворский, Бацула, Скляр, Ващук, Челядин, Нестеренко, Степанюк, Кравчук.

Александрия

В минувшим (не закончившемся) сезоне «Александрия» была уже не той стилистически однообразной командой, заточенной на стандарты и игру от обороны, какой ее «скроил» Шаран. После того, как александрийцев возглавил Гура, игра «горожан» преобразовалась. Видится, что в лучшую сторону. «Александрия» стало более вариативной командой.

На мой взгляд, тенденция к улучшению игры, к прогрессу будет продолжена и в новом сезоне. Иностранцы в «Александрии», за исключением, разве что, Дубры, не играли заметной роли. Поэтому клубу и команде удастся более-менее безболезненно вписаться в новые реалии.

Плюс – солидный и опытный состав, позволяющий решать высокие задачи. Предположу, что александрийцы на финише первого круга окажутся на четвертом месте.

Ориентировочный состав: Билык, Мирошниченко, Бондаренко, Бабогло, Цуриков, Рыбалка, Ковалец, Калитвинцев, Авагимян, Третьяков, Костышин.

Колос



ФК Колос

Ковалевцы тоже не особо пострадают из-за утечки «легионерских мозгов», ибо иностранные футболисты в команде не играли определяющей роли.

К тому же, команда по меркам УПЛ неплохо укомплектована. И даже сумела приумножить свой потенциал в последнее трансферное окно.

Возможно, некоторые вопросы возникают в связи с неопытностью и «нераскрученностью» персоны главного тренера «аграриев», однако квалификации Вишняка вполне достаточно, на мой взгляд, для решения оперативных задач.

По потенциалу «Колос» может претендовать на «зону УЕФА», но, все же, первая часть чемпионата, как мне кажется, у команды уйдет на поиски своей игры. Как следствие – промежуточное седьмое место.

Ориентировочный состав: Волынец, Кузик, Новак, Литвинов, Черноморец, Богданов, Ориховский, Мякушко, Ильин, Тотовицкий, Лысенко.

Верес



ФК Верес

«Народный клуб» из Ровно делал ставку на украинских футболистов, поэтому «большое переселение» легионеров ему вряд ли угрожает катастрофой.

С другой стороны, даже в лучшие времена (то есть, до войны), команда Вирта звезд с небосклона не срывала. Но, в то же время, слыла полноценной боевой единицей. Особенно в домашних поединках.

Предположим, что бойцовские качества ривняне не растеряют и в новом сезоне. Однако имеющегося задела им хватит лишь на то, чтобы не участвовать напрямую в борьбе за выживание. Ориентируемся на промежуточное тринадцатое место в таблице.

Ориентировочный состав: Кичак, Махнев, Солдат, Гончаренко, Мирошник, Кучеров, Г.Пасич, Е.Пасич, Полюлях, Шестаков, Сергийчук.

Металлист 1925

Харьковское дерби в новом сезоне ожидалось, как одна из главных изюминок нового чемпионата. Но война серьезно повлияла на наш клубный футбол. И, в частности, на «градус» противостояния «25-ых» и «Металлиста».

Предположить, что из себя будет представлять «Металлист 1925» в сезоне 2022/2023 – весьма непросто. Как и то, кто из игроков останется в команде Кривенцова, а кто в ней появится.

Но если брать за основу имеющейся кадровый набор, то, на мой взгляд, харьковчане будут крепкими середняками. Их промежуточные притязания – десятое место.

Ориентировочный состав: Сидоренко, Капинус, Ткачук, Коваленко, Ермаков, Габелок, Савин, Батюшин, Крыськив, Задерака, Пономар.

Рух



ФК Рух

Львовский клуб делал ставку на молодых, преимущественно доморощенных игроков. В новых условиях эта ставка фактически удваивается. Если «вычесть» из состава немногочисленных легионеров, а также тех опытных игроков, кто по разным причинам покинул команду – Борячук, Кондраков, Мартынюк, то в сухом остатке получим очень молодой коллектив. Наверняка амбициозный. Особенно если учесть, что его продолжает тренировать Кучук.

Но кадрового потенциала в нынешнего «Руха» все же маловато. Поэтому предположим, что команда не сможет бороться за высокие места. На промежуточном финише львовяне финишируют 14-ми.

Ориентировочный состав: Панькив, Мысык, Билый, Роман, Дидык, Федорчук, Бойчук, Сыч, Климчук, Притула, Карабин.

Львов

А вот еще один львовский коллектив УПЛ от оттока иностранных футболистов потеряет больше. Несмотря на то, что легионеры, особенно латиноамериканские, во «Львове» уже не играли роль «первой скрипки», как это было несколько лет назад, все равно легионеры существенно влияли на игровые кондиции «горожан».

Как будет сейчас? Ну, лучше вряд ли будет. Тем более, что наряду с иностранцами, команду Дулуба покинули и некоторые опытные украинцы. В частности, Брикнер и Политыло. Так что, к сожалению, предстоит борьба за выживание.

А конкретно: 16-е место.

Ориентировочный состав: Ильющенков, Муравский, Довгий, Якимец, Зозуля, Романчук, Крушинский, Петривский, Мишенко, Ныч, Бугай.

Черноморец

Было очень большим искушение увидеть новый вариант «Черноморца» во второй части прошлого сезона. Но увы, оно так и осталось несбыточным. Зимой одесский клуб преобразился до неузнаваемости: новые хозяева, новый тренерский штаб, новые футболисты. Все это новое должно было пройти обкатку весной/летом нынешнего года. Но из-за войны не получилось.

Теперь новую команду нового-старого тренера «Черноморца» Григорчука мы увидим в новом чемпионате. На что она способна – одному Богу известно. Но и мы не лыком шиты. Предположим, что одесситы не затеряются среди элиты и на зимний перерыв уйдут на 11-м месте.

Ориентировочный состав: Паст, Биловар, Мартыненко, Янчук, Сухоцкий, Политыло, Морозюк, Бобко, Путря, Кузык, Русин.

Ингулец

Легионеры в петровской команде были, скорее, дополнением к этой самой команде. Таким себе антуражем, игрой на публику. В общем, серьезной роли не играли. Поэтому вероятный их уход «Ингулец» переживет более-менее спокойно.

Кадровые ресурсы клуб харизматичного «Папы» может себе позволить черпать из щедрого на данный момент ресурса свободных агентов, коих будет немало. Но коль мы договорились брать за точку отсчета нынешнюю ситуацию, стало быть, будем ставить на тех, кто под рукой у Лавриненко есть сейчас.

Этих бойцов хватит на то, чтобы спокойно себя чувствовать в середине таблице. Месте эдак на 12-м.

Ориентировочный состав: Кучер, Опанасенко, Кучеренко, Ковалев, Полегенько, Запорожец, Клименко, Сакив, Козак, Близниченко, Ситало.

Минай



ФК Минай

Команда из Закарпатья удерживается в УПЛ вот уж который раз благодаря удачному (для нее) стечению обстоятельств. Хотя, если говорить объективно, по кадровому потенциалу «Минай» - один из самых непритязательных коллективов чемпионата. И вряд ли такое положение вещей может существенно измениться в новом сезоне.

Хотя, конечно же, факт присутствия на тренерском мостике Шарана говорит о том, что тренер будет прививать подопечным прагматичный футбол. Прежде всего – оборонительного плана.

Тем не менее, предположим, что команда будет бороться за выживание. Итог: 15-е место.

Ориентировочный состав: Бандура, Синегуб, Гончар, Аксенов, Горин, Хахлев, Байдал, Коваленко, Вишневский, Селезнев, Коломоец.

Металлист



ФК Металлист

Команда Ярославского должна была въехать в УПЛ на «белом коне». Собственно, так бы и случилось: у собственника «Металлиста» было достаточно средств и ресурса, дабы покупать качественных и дорогих легионеров под Первую лигу. Не говоря уже о том, что под УПЛ выделялись еще более серьезные средства.

Но война поковеркала не только планы «Металлиста», но и его собственника. Он сейчас далек и от нашей страны, и, поговаривают, от своего клуба. Поэтому очень сложно предугадать, что будет с командой Кучера в новом сезоне. Потому что «Металлист» без легионеров и с ними – две разные команды.

Тем не менее, предположим, что харьковчане попытаются задекларировать борьбу за верхнюю часть таблицы. Считаю, что получится с переменным успехом.

И финишируют они перед перерывом где-то на восьмой позиции.

Ориентировочный состав: Рыбка, Люлька, Федорив, Горбунов, Романюк, Банада, Танковский, Картушов, Мурза, Поступаленко, Фомин.

Кривбасс



ФК Кривбасс

Относительно криворожской команды по состоянию на конец июня известно немногое. Главное из «немногого»: команда будет выступать в УПЛ, ее возглавил Вернидуб, которого «подписали» на три года, и коллектив уже начал подготовку к новому сезону.

Каким будет обновленный «Кривбасс», точнее, каким будет «Кривбасс» Вернидуба – сейчас вам не скажет никто. Даже сам новоиспеченный наставник криворожан.

Но, зная амбиции и тренера- воина, и клубного руководства, предположим, что, как минимум, отбывать номер в элите команда не будет. Ее промежуточный итог – девятое место.

Ориентировочный состав: Сарнавский, Малиновский, Зотько, Бухал, Мостовый, Рябов, Гордиенко, Щедрый, Яровый, Татарков, Хобленко.