Стало известно, кто может заменить Йовичевича в Днепре-1

СК «Днепр-1» рассматривает двух кандидатов на место главного тренера первой команды клуба в случае ухода Игора Йовичевича в «Шахтер».

По информации источника, днепряне могут предложить пост наставника украинцу Дмитрию Михайленко или испанцу Висенте Гомесу.



Михайленко уже работал с командой, пройдя путь из Второй лиги в УПЛ. «Днепр-1» Михайленко покинул в сентябре 2020-го года после неудачного старта в чемпионате Украины. Последним местом работы специалиста был кипрский «Пафос». Также недавно тренер отклонил предложение одного из клубов.

Что касается Висенте Гомеса, то испанский специалист также работал в Украине. Он входил в тренерский штаб Сергея Реброва, в бытность последнего главным тренером киевского «Динамо», а также возглавлял донецкий Олимпик. Последним местом работы Гомеса был азербайджанский «Сабах», который он покинул в марте этого года.

Несмотря на поправки ФИФА, согласно которым контракты всех легионеров в украинских клубах с 1 июля останавливаются ровно на год, и воспользовавшись которыми Йовичевич может уйти в «Шахтер» бесплатно, «Днепр-1» надеется, что донецкий клуб не станет поступать подобным образом и выплатит за переход специалиста определенную компенсацию.

Тренерский вопрос днепровский клуб намерен решить как можно скорее, поскольку, по нашим данным, подготовку к новому сезону «Днепр-1» планирует начать на следующей неделе.

Напомним, что действующий наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич близок к назначению в «Шахтер». Ключевым фактором в решении 48-летнего хорвата стало будущее участие Горняков в групповом раунде Лиги чемпионов.

Ориентировочно начала нового сезона в чемпионате Украины запланировано на 20 августа.