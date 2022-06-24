Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто может заменить Йовичевича в Днепре-1
Украина. Премьер лига
24 июня 2022, 14:19 | Обновлено 24 июня 2022, 14:33
2147
0

Стало известно, кто может заменить Йовичевича в Днепре-1

За возможный трансфер тренера днепровский клуб рассчитывает получить компенсацию от «Шахтера»

24 июня 2022, 14:19 | Обновлено 24 июня 2022, 14:33
2147
0
Стало известно, кто может заменить Йовичевича в Днепре-1
ФК Олимпик Донецк. Висенте Гомес

СК «Днепр-1» рассматривает двух кандидатов на место главного тренера первой команды клуба в случае ухода Игора Йовичевича в «Шахтер».

По информации источника, днепряне могут предложить пост наставника украинцу Дмитрию Михайленко или испанцу Висенте Гомесу.
 
Михайленко уже работал с командой, пройдя путь из Второй лиги в УПЛ. «Днепр-1» Михайленко покинул в сентябре 2020-го года после неудачного старта в чемпионате Украины. Последним местом работы специалиста был кипрский «Пафос». Также недавно тренер отклонил предложение одного из клубов.

Что касается Висенте Гомеса, то испанский специалист также работал в Украине. Он входил в тренерский штаб Сергея Реброва, в бытность последнего главным тренером киевского «Динамо», а также возглавлял донецкий Олимпик. Последним местом работы Гомеса был азербайджанский «Сабах», который он покинул в марте этого года.

Несмотря на поправки ФИФА, согласно которым контракты всех легионеров в украинских клубах с 1 июля останавливаются ровно на год, и воспользовавшись которыми Йовичевич может уйти в «Шахтер» бесплатно, «Днепр-1» надеется, что донецкий клуб не станет поступать подобным образом и выплатит за переход специалиста определенную компенсацию.

Тренерский вопрос днепровский клуб намерен решить как можно скорее, поскольку, по нашим данным, подготовку к новому сезону «Днепр-1» планирует начать на следующей неделе.

Напомним, что действующий наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич близок к назначению в «Шахтер». Ключевым фактором в решении 48-летнего хорвата стало будущее участие Горняков в групповом раунде Лиги чемпионов.

Ориентировочно начала нового сезона в чемпионате Украины запланировано на 20 августа.

Трансфер Мудрика в Байер может сорваться: известна причина
Больше в нашем Telegram
Трансфер Мудрика в Байер может сорваться: известна причина
По теме:
Йовичевич – главный кандидат, но у Шахтера есть и другие варианты
Источник: Йовичевич хочет работать с Шахтером в ЛЧ, Днепр-1 об этом знает
Источник: Игор Йовичевич на 99,9% возглавит Шахтер
Игор Йовичевич Шахтер Донецк Днепр-1 Висенте Гомес Дмитрий Михайленко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sportarena
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энтони ДЖОШУА: «После победы над Усиком меня будут называть легендой бокса»
Бокс | 24 июня 2022, 08:50 4
Энтони ДЖОШУА: «После победы над Усиком меня будут называть легендой бокса»
Энтони ДЖОШУА: «После победы над Усиком меня будут называть легендой бокса»

Британец уверен в своих силах перед реваншем

Истборн. Цуренко не выйдет на четвертьфинальный матч
Теннис | 23 июня 2022, 18:10 7
Истборн. Цуренко не выйдет на четвертьфинальный матч
Истборн. Цуренко не выйдет на четвертьфинальный матч

Леся снялась после пяти сыгранных матчей за пять дней

10 стадионов. Стало известно, какие арены могут использовать в сезоне УПЛ
Футбол | 24.06.2022, 13:13
10 стадионов. Стало известно, какие арены могут использовать в сезоне УПЛ
10 стадионов. Стало известно, какие арены могут использовать в сезоне УПЛ
ВСУ получили приказ выйти из Северодонецка
Война | 24.06.2022, 10:24
ВСУ получили приказ выйти из Северодонецка
ВСУ получили приказ выйти из Северодонецка
В АПЛ появится новый украинец, трансфер Мудрика в Байер может сорваться
Футбол | 24.06.2022, 05:45
В АПЛ появится новый украинец, трансфер Мудрика в Байер может сорваться
В АПЛ появится новый украинец, трансфер Мудрика в Байер может сорваться
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу взял на первый сбор Динамо 25 футболистов
Луческу взял на первый сбор Динамо 25 футболистов
22.06.2022, 11:40 1
Футбол
Генштаб: «На два направления враг переместил танковые подразделения и БТГ»
Генштаб: «На два направления враг переместил танковые подразделения и БТГ»
23.06.2022, 08:00
Война
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Рекорд мне уже до ж*пы»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Рекорд мне уже до ж*пы»
23.06.2022, 12:08 3
Футбол
Сергей ПАЛКИН: «Никто из легионеров Шахтера не будет играть в Украине»
Сергей ПАЛКИН: «Никто из легионеров Шахтера не будет играть в Украине»
23.06.2022, 19:13
Футбол
Александр УСИК: «Мои друзья погибли на войне с россией»
Александр УСИК: «Мои друзья погибли на войне с россией»
22.06.2022, 19:05 5
Бокс
ВИДЕО. Нужно 500 миллионов. Зинченко просит сброситься на Байрактары
ВИДЕО. Нужно 500 миллионов. Зинченко просит сброситься на Байрактары
22.06.2022, 22:10 4
Война
ВИДЕО. Беспилотник-камикадзе ударил по НПЗ в Ростовской области
ВИДЕО. Беспилотник-камикадзе ударил по НПЗ в Ростовской области
22.06.2022, 12:40 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем