Нерес в Бенфике, варианты для Ярмоленко, Ребров хочет подписать Сидорчука

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 20 июня.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал Давида Нереса в Бенфику. Игрок перебрался в Португалию.

2. У Ярмоленко много вариантов: Фулхэм, три клуба МЛС, Саудовская Аравия. Что выберет украинец?

3. Источник: Ребров хочет подписать капитана Динамо в Аль-Айн. Сергей Сидорчук может снова поработать под руководством Сергея Реброва.

4. Источник: Шахтер намерен базироваться в Польше и ездить на матчи в Украину. Клуб надеется сохранить хотя бы часть легионеров.

5. Стали известны три клуба АПЛ, заинтересованные в подписании Зинченко. «Арсенал», «Ньюкасл» и «Эвертон» готовы пригласить украинского футболиста.

6. Федерация бокса Украины объявила о рейдерском захвате. Организация обратилась к Министерству спорта и не признает нового президента.

7. Все из-за россии. Мацея Рыбуса исключили из сборной Польши. Защитник отказался покидать россию.

8. Хацкевич может возглавить польский клуб. Интерес к экс-тренеру «Динамо» проявляет «Гурник».

9. Цуренко добыла еще одну победу на турнире в Истборне. Леся стартовала с победы в основной сетке.

10. Артистическое плавание. Сборная Украины завоевала золото на ЧМ. Украинки показали лучший результат.