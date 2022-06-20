Все из-за россии. Мацея Рыбуса исключили из сборной Польши

Руководство сборной Польши приняло решение отстранить от команды защитника Мацея Рыбуса. Он не будет рассматриваться тренерским штабом в качестве претендента на поездку на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Такое решение связано с тем, что Рыбус отказался покидать россию после начала войны в Украине. Его контракт с «Локомотивом» действовал до конца июня. После его завершения Рыбус решил не покидать россию, а перейти в другой московский клуб – «Спартак».

Рыбус выступал за «Локомотив» с 2017 года. С 2012 по 2016 годы он также выступал за «Терек» из Грозного. В сборной Польши Рыбус дебютировал в 2009 году, всего провел 66 матчей и забил 2 гола.