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  4. Все из-за россии. Мацея Рыбуса исключили из сборной Польши
Россия
20 июня 2022, 16:50 |
630
0

Все из-за россии. Мацея Рыбуса исключили из сборной Польши

Защитник отказался покидать россию

20 июня 2022, 16:50 |
630
0
Все из-за россии. Мацея Рыбуса исключили из сборной Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Мацей Рыбус

Руководство сборной Польши приняло решение отстранить от команды защитника Мацея Рыбуса. Он не будет рассматриваться тренерским штабом в качестве претендента на поездку на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Такое решение связано с тем, что Рыбус отказался покидать россию после начала войны в Украине. Его контракт с «Локомотивом» действовал до конца июня. После его завершения Рыбус решил не покидать россию, а перейти в другой московский клуб – «Спартак».

Рыбус выступал за «Локомотив» с 2017 года. С 2012 по 2016 годы он также выступал за «Терек» из Грозного. В сборной Польши Рыбус дебютировал в 2009 году, всего провел 66 матчей и забил 2 гола.

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Источник Польский футбольный союз
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