Цуренко добыла еще одну победу на турнире в Истборне

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) продолжила победную серию в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В первом круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, обыграла Камилу Осорио из Колумбии (№61 WTA).

Истборн. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Камила Осорио (Колумбия) – 7:5, 7:6(2)

Это была первая встреча теннисисток.

Леся в третий раз пробилась во второй круг на этом турнире.

В следующем раунде Цуренко сразится против девятой сеяной Елены Рыбакиной из Казахстана.