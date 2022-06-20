Цуренко добыла еще одну победу на турнире в Истборне
Леся стартовала с победы в основной сетке
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) продолжила победную серию в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.
В первом круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, обыграла Камилу Осорио из Колумбии (№61 WTA).
Истборн. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Камила Осорио (Колумбия) – 7:5, 7:6(2)
Это была первая встреча теннисисток.
Леся в третий раз пробилась во второй круг на этом турнире.
В следующем раунде Цуренко сразится против девятой сеяной Елены Рыбакиной из Казахстана.
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