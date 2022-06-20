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  4. Цуренко добыла еще одну победу на турнире в Истборне
WTA
20 июня 2022, 15:17 | Обновлено 20 июня 2022, 15:18
1006
4

Цуренко добыла еще одну победу на турнире в Истборне

Леся стартовала с победы в основной сетке

20 июня 2022, 15:17 | Обновлено 20 июня 2022, 15:18
1006
4
Цуренко добыла еще одну победу на турнире в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) продолжила победную серию в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В первом круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, обыграла Камилу Осорио из Колумбии (№61 WTA). 

Истборн. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Камила Осорио (Колумбия) – 7:5, 7:6(2)

Это была первая встреча теннисисток.

Леся в третий раз пробилась во второй круг на этом турнире. 

В следующем раунде Цуренко сразится против девятой сеяной Елены Рыбакиной из Казахстана.

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Леся Цуренко WTA Истборн Камила Осорио
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Andrey_1992
Молодець!
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+4
Arctic
Гарна гра! 
Проти Рибакіної шансів буде мало, там будуть подачі сильніше летіти, але це трава, тож шанс буде!
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+2
Alehandro
Давно не видел таких каруселей) То одна пару геймов подряд берёт , то другая, то обмен брейками... Минимум коротких розыгрышей - всё друг друга из угла в угол возили. После 3:5 во втором сете, думал, шо Леся всё, а она на морально-волевых такую концовку выдала. Красава!
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+2
Володимир Коваленко
ПОВЕРТАЙСЯ в 100!
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0
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