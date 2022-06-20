Англия20 июня 2022, 21:13 |
432
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У Ярмоленко много вариантов: Фулхэм, три клуба МЛС, Саудовская Аравия
Что выберет украинец?
20 июня 2022, 21:13 |
432
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По информации журналиста Виктора Вацко, украинский вингер Андрей Ярмоленко имеет большое количество предложений из различных чемпионатов.
Самым выгодным в финансовом плане является вариант с «Аль-Шабабом» из Саудовской Аравии. Кроме того, в услугах Ярмоленко заинтересованы клубы МЛС ФК «Нью-Йорк», ФК «Лос-Анджелес» и «Интер» Майами.
А если Андрей захочет остаться в АПЛ и Лондоне, то у него есть вариант с «Фулхэмом».
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Другие виды
А если он считает, что уже выжал с себя все соки, то конечно нужно выбирать чемп Саудов, там можно неплохо заработать на безбедную жизнь детям и внукам, и по уровню чемпионата он там будет как Криштиано Роналдо.