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  4. У Ярмоленко много вариантов: Фулхэм, три клуба МЛС, Саудовская Аравия
Англия
20 июня 2022, 21:13 |
432
1

У Ярмоленко много вариантов: Фулхэм, три клуба МЛС, Саудовская Аравия

Что выберет украинец?

20 июня 2022, 21:13 |
432
1
У Ярмоленко много вариантов: Фулхэм, три клуба МЛС, Саудовская Аравия
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Виктора Вацко, украинский вингер Андрей Ярмоленко имеет большое количество предложений из различных чемпионатов.

Самым выгодным в финансовом плане является вариант с «Аль-Шабабом» из Саудовской Аравии. Кроме того, в услугах Ярмоленко заинтересованы клубы МЛС ФК «Нью-Йорк», ФК «Лос-Анджелес» и «Интер» Майами.

А если Андрей захочет остаться в АПЛ и Лондоне, то у него есть вариант с «Фулхэмом».

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Андрей Ярмоленко Фулхэм Интер Майами Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес (MLS) Аль-Шабаб
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Источник Вацко Live
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Комментарии 1
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Remark
Если у него есть цель ещё играть, при чем играть на высоком уровне, возможно как то прогрессировать, то однозначно нужно выбирать Фулхем, хотя бы выходя на замены, ибо на полную игру его уже не хватает. 
А если он считает, что уже выжал с себя все соки, то конечно нужно выбирать чемп Саудов, там можно неплохо заработать на безбедную жизнь детям и внукам, и по уровню чемпионата он там будет как Криштиано Роналдо.
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