У Ярмоленко много вариантов: Фулхэм, три клуба МЛС, Саудовская Аравия

По информации журналиста Виктора Вацко, украинский вингер Андрей Ярмоленко имеет большое количество предложений из различных чемпионатов.

Самым выгодным в финансовом плане является вариант с «Аль-Шабабом» из Саудовской Аравии. Кроме того, в услугах Ярмоленко заинтересованы клубы МЛС ФК «Нью-Йорк», ФК «Лос-Анджелес» и «Интер» Майами.

А если Андрей захочет остаться в АПЛ и Лондоне, то у него есть вариант с «Фулхэмом».