Источник: Шахтер намерен базироваться в Польше и ездить на матчи в Украину

По информации журналиста Игоря Бурбаса, «Шахтер» склоняется к варианту постоянного базирования в Польше, чтобы можно было сохранить в составе хотя бы часть легионеров под Лигу чемпионов.

При этом на матчи чемпионата УПЛ, если сезон стартует, команда планирует приезжать в Украину. Скорее всего, одним из базовых городов для сезона станет Львов.

Подготовку к сезону команда планирует начать в середине июля в Нидерландах.

О дальнейшей судьбе наставника Роберто Де Дзерби информации пока нет.