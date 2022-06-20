Источник: Шахтер намерен базироваться в Польше и ездить на матчи в Украину
Клуб надеется сохранить хотя бы часть легионеров
По информации журналиста Игоря Бурбаса, «Шахтер» склоняется к варианту постоянного базирования в Польше, чтобы можно было сохранить в составе хотя бы часть легионеров под Лигу чемпионов.
При этом на матчи чемпионата УПЛ, если сезон стартует, команда планирует приезжать в Украину. Скорее всего, одним из базовых городов для сезона станет Львов.
Подготовку к сезону команда планирует начать в середине июля в Нидерландах.
О дальнейшей судьбе наставника Роберто Де Дзерби информации пока нет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Интерес к экс-тренеру «Динамо» проявляет «Гурник»
Похоже, в стране-агрессоре начинают появляться предпосылки для кадровых пертурбаций