Хацкевич может возглавить польский клуб
Интерес к экс-тренеру «Динамо» проявляет «Гурник»
Бывший главный тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич может продолжить свою карьеру в Польше. Об этом сообщают местные СМИ.
Интерес к Хацкевичу проявляет «Гурник» из города Забже. На прошлой неделе команда, которая заняла восьмое место в польской Экстракласе, уволила с поста главного тренера Яна Урбана.
Кроме Хацкевича, «Гурник» рассматривает кандидатуры Михала Гашпарика и Бартоша Гауля. Сам Хацкевич заинтересован в работе в «Гурнике».
48-летний белорусский специалист находится в статусе безработного с марта прошлого года, когда он был уволен из «Ротора».
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