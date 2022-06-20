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  4. Хацкевич может возглавить польский клуб
Польша
20 июня 2022, 19:09 |
509
3

Хацкевич может возглавить польский клуб

Интерес к экс-тренеру «Динамо» проявляет «Гурник»

20 июня 2022, 19:09 |
509
3
Хацкевич может возглавить польский клуб
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич может продолжить свою карьеру в Польше. Об этом сообщают местные СМИ.

Интерес к Хацкевичу проявляет «Гурник» из города Забже. На прошлой неделе команда, которая заняла восьмое место в польской Экстракласе, уволила с поста главного тренера Яна Урбана.

Кроме Хацкевича, «Гурник» рассматривает кандидатуры Михала Гашпарика и Бартоша Гауля. Сам Хацкевич заинтересован в работе в «Гурнике».

48-летний белорусский специалист находится в статусе безработного с марта прошлого года, когда он был уволен из «Ротора».

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Александр Хацкевич Гурник Забже
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Источник sport.interia.pl
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Комментарии 3
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Remark
Там нет таких дураков... Как тренер, он вообще ноль. Как игрок и человек - отличный.
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0
Артем Дима футболист
Что на росию больше не зовут... печально. Ну а так конечно глупость. Кому он там нужен.
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0
fc_tre_penne
Удачи 
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0
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