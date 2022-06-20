Хацкевич может возглавить польский клуб

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич может продолжить свою карьеру в Польше. Об этом сообщают местные СМИ.

Интерес к Хацкевичу проявляет «Гурник» из города Забже. На прошлой неделе команда, которая заняла восьмое место в польской Экстракласе, уволила с поста главного тренера Яна Урбана.

Кроме Хацкевича, «Гурник» рассматривает кандидатуры Михала Гашпарика и Бартоша Гауля. Сам Хацкевич заинтересован в работе в «Гурнике».

48-летний белорусский специалист находится в статусе безработного с марта прошлого года, когда он был уволен из «Ротора».