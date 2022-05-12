Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победа сборной Украины, Ребров досрочно оформил чемпионство в ОАЭ
Другие новости
12 мая 2022, 02:30 | Обновлено 12 мая 2022, 02:49
92
0

Победа сборной Украины, Ребров досрочно оформил чемпионство в ОАЭ

Главные новости за 11 мая на Sport.ua

12 мая 2022, 02:30 | Обновлено 12 мая 2022, 02:49
92
0
Победа сборной Украины, Ребров досрочно оформил чемпионство в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 11 мая.

1. Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М. «Сине-желтые» вырвали победу в концовке поединка.

2. ПЕТРАКОВ: «Честно скажу, у меня слезы на глазах и мурашки по коже пошли». Главный тренер сборной Украины прокомментировал матч с «Боруссией» М.

3. Дубль Перишича. Интер выиграл кубок Италии, одолев Ювентус в овертайме. Для «Интера» это восьмая победа в Кубке Италии за историю.

4. Могучий трафик телеграфики, или Как футбольная Европа поддерживает Украину. Блогер Sport.ua – об украинском оформлении телевизионной графики во время трансляций еврочемпионатов.

5. Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру. Украинский тренер выиграл второй титул в команде из ОАЭ.

6. Четыре гола де Брюйне! Ман Сити разгромил Волков и близок к чемпионству. В победном матче принял участие украинский защитник Александр Зинченко.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины сыграет с Эмполи и планирует еще два матча. Идет активная подготовка к поединку с Шотландией.

8. ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200». Екатерина Усик шокирована россиянами, которые используют своих детей в целях пропаганды.

9. Бенфика заплатит Шахтеру за Нереса 3 миллиона евро. Часть суммы будет проведена сторонами в виде взаимозачета.

10. Мудрик не готов покидать Шахтер, а клуб не хочет его продавать. Вполне возможно, что «горнякам» удастся сохранить талантливого вингера в своих рядах.

По теме:
Холанд в Ман Сити, форма сборной Украины, новый формат Лиги чемпионов
Ломаченко поблагодарил деда за победу, Ребров хочет вернуться в Украину
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
главные новости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боруссия – Украина: без Цыганкова, без легионеров, но в новой форме
Футбол | 11 мая 2022, 10:44 7
Боруссия – Украина: без Цыганкова, без легионеров, но в новой форме
Боруссия – Украина: без Цыганкова, без легионеров, но в новой форме

Sport.ua - о первом матче сборной Украины в нынешнем году

Путинцева устроила большой камбэк и вывела из себя Мугурусу
Теннис | 11 мая 2022, 21:49 3
Путинцева устроила большой камбэк и вывела из себя Мугурусу
Путинцева устроила большой камбэк и вывела из себя Мугурусу

Теннисистка, представляющая Казахстан, повела себя не очень корректно

Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
Футбол | 11.05.2022, 20:34
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
Удачное контрнаступление под Харьковом. ВСУ находятся в 10 км от границы
Война | 11.05.2022, 13:02
Удачное контрнаступление под Харьковом. ВСУ находятся в 10 км от границы
Удачное контрнаступление под Харьковом. ВСУ находятся в 10 км от границы
Эвертон не смог обыграть Уотфорд, Лидс без шансов проиграл Челси
Футбол | 11.05.2022, 23:38
Эвертон не смог обыграть Уотфорд, Лидс без шансов проиграл Челси
Эвертон не смог обыграть Уотфорд, Лидс без шансов проиграл Челси
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
10.05.2022, 11:44 6
Футбол
Артем ЯШКИН: «россия или отступит, или ее погонят до Уральских гор»
Артем ЯШКИН: «россия или отступит, или ее погонят до Уральских гор»
10.05.2022, 21:50 1
Футбол
ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»
ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»
10.05.2022, 20:06 4
Футбол
ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200»
ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200»
11.05.2022, 08:00 2
Бокс
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
10.05.2022, 20:45
Война
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
10.05.2022, 12:54 1
Другие виды
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
10.05.2022, 12:08 6
Футбол
Major Antwerp 2022: какие шансы NAVI на победу?
Major Antwerp 2022: какие шансы NAVI на победу?
10.05.2022, 10:21
Киберспорт
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем