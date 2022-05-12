Победа сборной Украины, Ребров досрочно оформил чемпионство в ОАЭ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 11 мая.

1. Возвращение команды Петракова. Сборная Украины обыграла Боруссию М. «Сине-желтые» вырвали победу в концовке поединка.

2. ПЕТРАКОВ: «Честно скажу, у меня слезы на глазах и мурашки по коже пошли». Главный тренер сборной Украины прокомментировал матч с «Боруссией» М.

3. Дубль Перишича. Интер выиграл кубок Италии, одолев Ювентус в овертайме. Для «Интера» это восьмая победа в Кубке Италии за историю.

4. Могучий трафик телеграфики, или Как футбольная Европа поддерживает Украину. Блогер Sport.ua – об украинском оформлении телевизионной графики во время трансляций еврочемпионатов.

5. Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру. Украинский тренер выиграл второй титул в команде из ОАЭ.

6. Четыре гола де Брюйне! Ман Сити разгромил Волков и близок к чемпионству. В победном матче принял участие украинский защитник Александр Зинченко.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины сыграет с Эмполи и планирует еще два матча. Идет активная подготовка к поединку с Шотландией.

8. ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200». Екатерина Усик шокирована россиянами, которые используют своих детей в целях пропаганды.

9. Бенфика заплатит Шахтеру за Нереса 3 миллиона евро. Часть суммы будет проведена сторонами в виде взаимозачета.

10. Мудрик не готов покидать Шахтер, а клуб не хочет его продавать. Вполне возможно, что «горнякам» удастся сохранить талантливого вингера в своих рядах.