Мудрик не готов покидать Шахтер, а клуб не хочет его продавать
Вполне возможно, что «горнякам» удастся сохранить талантливого вингера в своих рядах
21-летний вингер «Шахтера» Михаил Мудрик может остаться в донецком клубе, несмотря на предметный интерес к его персоне со стороны английского «Брентфорда» и немецкого «Байера».
Англичанам пока не удалось согласовать с Мудриком условия личного контракта, несмотря на сообщения об успешных переговорах по поводу трансфера с «Шахтером».
Согласно последней информации, у «Шахтера» и у самого Мудрика есть сомнения по поводу целесообразности расставания, пока в Украине продолжается война.
«Шахтер» по-прежнему рассчитывает сыграть в Лиге чемпионов-2022/23, хотя военные действия могут всерьез осложнить это, если и вовсе не сделать невозможным.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полуфиналы Евровидения пройдут 10 и 12 мая
11 мая сине-желтые проведут товарищеский матч против «Боруссии» М