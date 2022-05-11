Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик не готов покидать Шахтер, а клуб не хочет его продавать
Украина. Премьер лига
11 мая 2022, 11:01 |
707
8

Мудрик не готов покидать Шахтер, а клуб не хочет его продавать

Вполне возможно, что «горнякам» удастся сохранить талантливого вингера в своих рядах

11 мая 2022, 11:01 |
707
8
Мудрик не готов покидать Шахтер, а клуб не хочет его продавать
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

21-летний вингер «Шахтера» Михаил Мудрик может остаться в донецком клубе, несмотря на предметный интерес к его персоне со стороны английского «Брентфорда» и немецкого «Байера».

Англичанам пока не удалось согласовать с Мудриком условия личного контракта, несмотря на сообщения об успешных переговорах по поводу трансфера с «Шахтером».

Согласно последней информации, у «Шахтера» и у самого Мудрика есть сомнения по поводу целесообразности расставания, пока в Украине продолжается война.

«Шахтер» по-прежнему рассчитывает сыграть в Лиге чемпионов-2022/23, хотя военные действия могут всерьез осложнить это, если и вовсе не сделать невозможным.

По теме:
Интернасьонал рассчитывает продлить аренду Витао из Шахтера до конца года
Бенфика заплатит Шахтеру за Нереса 3 миллиона евро
Лидер Лидса хочет перебраться в Барселону
Михаил Мудрик Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы АПЛ Брентфорд трансферы Бундеслиги Байер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
Другие виды | 10 мая 2022, 12:54 0
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе
Евровидение – какие шансы Украины на победу в главном песенном конкурсе

Полуфиналы Евровидения пройдут 10 и 12 мая

ВИДЕО. Тренировка сборной Украины в Менхенгладбахе накануне матча
Футбол | 11 мая 2022, 06:10 0
ВИДЕО. Тренировка сборной Украины в Менхенгладбахе накануне матча
ВИДЕО. Тренировка сборной Украины в Менхенгладбахе накануне матча

11 мая сине-желтые проведут товарищеский матч против «Боруссии» М

Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
Футбол | 10.05.2022, 18:40
Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
Станислав ГОРУНА о смерти Кравчука: «Жаль, что так поздно»
Другие виды | 11.05.2022, 10:23
Станислав ГОРУНА о смерти Кравчука: «Жаль, что так поздно»
Станислав ГОРУНА о смерти Кравчука: «Жаль, что так поздно»
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
Футбол | 10.05.2022, 11:44
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
Новини партнерів
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZloyDeda
Ну і брєдятина
Ответить
-1
BestOf
На кого весь этот бред рассчитан? Во время военного положения ни один украинский футболист не перейдет в зарубежный клуб. Все адекватные люди понимают почему. Хоть 100млн будут за Мудрика или Забарного предлагать 
Ответить
-1
Показать Скрыть 6 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
10.05.2022, 12:34 3
Футбол
ФОТО. Спасибо деду за победу! Ломаченко снова поучаствовал в победобесии
ФОТО. Спасибо деду за победу! Ломаченко снова поучаствовал в победобесии
09.05.2022, 13:01 45
Война
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
09.05.2022, 08:55 3
Война
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
09.05.2022, 19:25 1
Футбол
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
09.05.2022, 14:18 1
Война
Разведка США: путин собирается начать войну в Приднестровье
Разведка США: путин собирается начать войну в Приднестровье
10.05.2022, 20:35 2
Война
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча
10.05.2022, 12:08 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем