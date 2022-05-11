Мудрик не готов покидать Шахтер, а клуб не хочет его продавать

21-летний вингер «Шахтера» Михаил Мудрик может остаться в донецком клубе, несмотря на предметный интерес к его персоне со стороны английского «Брентфорда» и немецкого «Байера».

Англичанам пока не удалось согласовать с Мудриком условия личного контракта, несмотря на сообщения об успешных переговорах по поводу трансфера с «Шахтером».

Согласно последней информации, у «Шахтера» и у самого Мудрика есть сомнения по поводу целесообразности расставания, пока в Украине продолжается война.

«Шахтер» по-прежнему рассчитывает сыграть в Лиге чемпионов-2022/23, хотя военные действия могут всерьез осложнить это, если и вовсе не сделать невозможным.