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11 мая 2022, 22:04 | Обновлено 11 мая 2022, 22:06
2060
0

Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру

Украинский тренер выиграл второй титул в команде из ОАЭ

11 мая 2022, 22:04 | Обновлено 11 мая 2022, 22:06
2060
0
Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру
ФК Аль-Айн

«Аль-Айн» за три тура до конца досрочно выиграл чемпионат ОАЭ. 

В матче 23-го тура команда Сергея Реброва разгромила «Аль-Джазиру» и оторвалась от ближайшего преследователя на 10 очков.

Больше всего к разгрому приложился нападающий Коджо Лаба из Того, на его счету четыре забитых мяча.

Отметим, что «Аль-Айн» в 14-й раз стал чемпионом ОАЭ, обновив национальный рекорд. 

Сергей Ребров в шестой раз выиграл чемпионский титул в качестве тренера. Ранее он дважды брал золотые медали украинского первенства с «Динамо», а также трижды становился чемпионом Венгрии во главе «Ференцвароша».

Чемпионат ОАЭ. 23-й тур

«Аль-Айн» – «Аль-Джазира» – 5:0 (2:0)
Голы: Лаба (15, 36, 50, 71), Канедо (85).

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Аль-Айн Сергей Ребров Аль-Джазира чемпионат ОАЭ по футболу
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