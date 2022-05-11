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  4. Бенфика заплатит Шахтеру за Нереса 3 миллиона евро
Украина. Премьер лига
11 мая 2022, 10:14 |
464
0

Бенфика заплатит Шахтеру за Нереса 3 миллиона евро

Часть суммы будет проведена сторонами в виде взаимозачета

11 мая 2022, 10:14 |
464
0
Бенфика заплатит Шахтеру за Нереса 3 миллиона евро
ФК Шахтер. Давид Нерес

Стали известны финансовые условия трансферной договоренности между «Бенфикой» и «Шахтером» по 25-летнему бразильскому вингеру Давиду Нересу.

Португальский и украинский клубы согласовали сумму сделки в 15 миллионов евро, однако большая ее часть, а именно 12 миллионов евро, будут вычтены из долга «горняков» за покупку хавбека Педриньо, который по-прежнему остается непогашенным.

В то же время, 3 миллиона евро все равно будут переведены «Бенфикой» на счета «Шахтера» из-за бонуса, который украинцы обязаны выплатить футболисту. Таким образом, общая сумма сделки составит 15 миллионов евро, но де-факто «горняки» не получат никакой финансовой выгоды от этого трансфера, что правда, компенсируют часть своих собственных прежних инвестиций.

Напомним, Давид Нерес перешел в «Шахтер» из «Аякса» в начале нынешнего года за 12 миллионов евро, однако из-за российско-украинской войны так и не провел ни одного официального матча за «горняков».

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Источник Goal.com
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