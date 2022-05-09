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Украина. Премьер лига
09 мая 2022, 13:27 | Обновлено 09 мая 2022, 13:29
649
0

Шахтер и Бенфика согласовали трансфер Давида Нереса

Португальцам остается договориться с самим футболистом

09 мая 2022, 13:27 | Обновлено 09 мая 2022, 13:29
649
0
Шахтер и Бенфика согласовали трансфер Давида Нереса
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Донецкий «Шахтер» и лиссабонская «Бенфика» полностью согласовали между собой все детали потенциального перехода из украинского в португальский клуб вингера Давида Нереса.

Сообщается, что переговоры прошли достаточно легко не только по причине хороших связей между клубами, но и из-за наличия трансферной задолженности у «горняков» перед «Бенфикой» за Педриньо.

Чтобы объявить о переходе Нереса «Бенфике» ныне не хватает договоренности с самим игроком. Португальский клуб не готов платить бразильцу более 3 миллионов евро в год «чистыми», которые тот имеет в стане «горняков», а потому хочет добиться от Нереса уступок в переговорном процессе.

Ожидается, что результат переговоров окончательно прояснится уже на текущей неделе.

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Источник A Bola
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