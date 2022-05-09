Шахтер и Бенфика согласовали трансфер Давида Нереса

Донецкий «Шахтер» и лиссабонская «Бенфика» полностью согласовали между собой все детали потенциального перехода из украинского в португальский клуб вингера Давида Нереса.

Сообщается, что переговоры прошли достаточно легко не только по причине хороших связей между клубами, но и из-за наличия трансферной задолженности у «горняков» перед «Бенфикой» за Педриньо.

Чтобы объявить о переходе Нереса «Бенфике» ныне не хватает договоренности с самим игроком. Португальский клуб не готов платить бразильцу более 3 миллионов евро в год «чистыми», которые тот имеет в стане «горняков», а потому хочет добиться от Нереса уступок в переговорном процессе.

Ожидается, что результат переговоров окончательно прояснится уже на текущей неделе.