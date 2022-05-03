Нерес получает в Шахтере слишком много. Это проблема для Бенфики
Португальский клуб пытается подписать бразильского вингера
Лиссабонская «Бенфика», как и сообщалось ранее, ведет переговоры о трансфере вингера «Шахтера» Давида Нереса.
На подписании бразильца настаивает Роджер Шмидт, который возглавит «Бенфику» в новом сезоне, а потому руководство клуба старается сделать все, чтобы угодить новому наставнику.
Однако сейчас «Бенфика» столкнулась с серьезной проблемой – зарплатой футболиста. В «Шахтере» Давид Нерес получает более 3 миллионов евро в год, что является неподъемной суммой для португальского клуба и способно сорвать переход.
Отмечается, что в последнее время представители «Бенфики» и Давида Нереса провели ряд переговоров, на которых футболист выразил готовность пойти на понижение зарплаты, но до окончательной договоренности дело пока так и не дошло.
Напомним, по данным СМИ, за Давида Нереса «Шахтеру» удастся получить от «Бенфики» чуть более 12 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский хавбек команды хозяев провел на поле все 90 минут
Sport.ua выделяет знаковых игроков, которых тренировали их бывшие партнеры по команде