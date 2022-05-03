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  4. Нерес получает в Шахтере слишком много. Это проблема для Бенфики
Украина. Премьер лига
03 мая 2022, 18:12 |
518
1

Нерес получает в Шахтере слишком много. Это проблема для Бенфики

Португальский клуб пытается подписать бразильского вингера

03 мая 2022, 18:12 |
518
1
Нерес получает в Шахтере слишком много. Это проблема для Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Лиссабонская «Бенфика», как и сообщалось ранее, ведет переговоры о трансфере вингера «Шахтера» Давида Нереса.

На подписании бразильца настаивает Роджер Шмидт, который возглавит «Бенфику» в новом сезоне, а потому руководство клуба старается сделать все, чтобы угодить новому наставнику.

Однако сейчас «Бенфика» столкнулась с серьезной проблемой – зарплатой футболиста. В «Шахтере» Давид Нерес получает более 3 миллионов евро в год, что является неподъемной суммой для португальского клуба и способно сорвать переход.

Отмечается, что в последнее время представители «Бенфики» и Давида Нереса провели ряд переговоров, на которых футболист выразил готовность пойти на понижение зарплаты, но до окончательной договоренности дело пока так и не дошло.

Напомним, по данным СМИ, за Давида Нереса «Шахтеру» удастся получить от «Бенфики» чуть более 12 миллионов евро.

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Источник A Bola
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Vladimir Liashenko
Нерес хай залишається. Адже Шахтар чекає пряма путівка в групу ЛЧ. А чемпіонат можна провести вісьмома клубами УПЛ на полях Польщі чи Румунії.
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