Нерес получает в Шахтере слишком много. Это проблема для Бенфики

Лиссабонская «Бенфика», как и сообщалось ранее, ведет переговоры о трансфере вингера «Шахтера» Давида Нереса.

На подписании бразильца настаивает Роджер Шмидт, который возглавит «Бенфику» в новом сезоне, а потому руководство клуба старается сделать все, чтобы угодить новому наставнику.

Однако сейчас «Бенфика» столкнулась с серьезной проблемой – зарплатой футболиста. В «Шахтере» Давид Нерес получает более 3 миллионов евро в год, что является неподъемной суммой для португальского клуба и способно сорвать переход.

Отмечается, что в последнее время представители «Бенфики» и Давида Нереса провели ряд переговоров, на которых футболист выразил готовность пойти на понижение зарплаты, но до окончательной договоренности дело пока так и не дошло.

Напомним, по данным СМИ, за Давида Нереса «Шахтеру» удастся получить от «Бенфики» чуть более 12 миллионов евро.