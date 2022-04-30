Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Нерес согласовал контракт с Бенфикой. Шахтер получит чуть более 12 млн

Договор бразильца с португальцами будет действовать до лета 2027 года

  • 30.04.2022 19:06
  • 1629 просмотров
  • 0 комментариев
Нерес согласовал контракт с Бенфикой. Шахтер получит чуть более 12 млн
© ФК Шахтер. Давид Нерес

25-летний вингер «Шахтера» Давид Нерес еще более приблизился к переходу в португальскую «Бенфику».

Согласно последним данным, Нерес уже согласовал все детали контракта с «Бенфикой», который будет рассчитан до лета 2027 года.

Вероятно, через несколько дней стороны официально объявят о сделке, а «Шахтер» сможет выручить от продажи Нереса чуть больше, чем в январе заплатил за игрока «Аяксу», а тогда речь шла о 12 миллионах евро.

Примечательно, что «Шахтер» до сих пор должен порядка 16 миллионов евро «Бенфике» по трансферу Педриньо, что может финансово существенно облегчить осуществление сделки для португальского клуба.

Источник — O Jogo

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 21 года (21+) Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности