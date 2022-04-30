Нерес согласовал контракт с Бенфикой. Шахтер получит чуть более 12 млн

25-летний вингер «Шахтера» Давид Нерес еще более приблизился к переходу в португальскую «Бенфику».

Согласно последним данным, Нерес уже согласовал все детали контракта с «Бенфикой», который будет рассчитан до лета 2027 года.

Вероятно, через несколько дней стороны официально объявят о сделке, а «Шахтер» сможет выручить от продажи Нереса чуть больше, чем в январе заплатил за игрока «Аяксу», а тогда речь шла о 12 миллионах евро.

Примечательно, что «Шахтер» до сих пор должен порядка 16 миллионов евро «Бенфике» по трансферу Педриньо, что может финансово существенно облегчить осуществление сделки для португальского клуба.