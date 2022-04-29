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Нерес не собирается возвращаться в Шахтер. Он близок к трансферу в Бенфику

Звездный бразилец отказывается возвращаться в украинский клуб

  • 29.04.2022 10:12
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Нерес не собирается возвращаться в Шахтер. Он близок к трансферу в Бенфику
© ФК Шахтер. Давид Нерес

Звездный зимний новичок «Шахтера» Давид Нерес из-за российско-украинской войны не собирается больше возвращаться в стан «горняков».

Футболист беспокоиться за безопасность своей семьи и хочет сменить клуб, но при этом остаться в Европе, так как возвращение в Бразилию также не входит в планы Нереса.

Ожидается, что 25-летний вингер в июле переберется в «Бенфику», которая уже ведет переговоры с «Шахтером». Два клуба обсуждают условия соглашения, которые пока не раскрываются, но ситуация очень близка к положительному исходу.

Напомним, Давид Нерес обошелся «Шахтеру» в 12 миллионов евро, но так и не провел ни единого официального матча за «горняков».

Источник — Goal.com

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