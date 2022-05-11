ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины сыграет с Эмполи и планирует еще два матча
Идет активная подготовка к поединку с Шотландией
По информации УАФ, сборная Украина 17 мая проведет матч против итальянской команды «Эмполи». Ранее сообщалось, что соперником будет «Удинезе», однако произошли изменения и договорились с другим клубом.
«Эмполи» сейчас идет на 14-м месте Серии A и гарантировал себе выживание.
Это означает, что сборная проведет два матча за два дня, потому что на 18 мая официально подтвержден поединок с «Риекой».
Кроме того, между 18 мая и 1 июня, когда пройдет встречи с Шотландией, сборная Украины хочет провести еще два спарринга.
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