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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины сыграет с Эмполи и планирует еще два матча
Чемпионат мира
11 мая 2022, 14:15 |
911
2

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины сыграет с Эмполи и планирует еще два матча

Идет активная подготовка к поединку с Шотландией

11 мая 2022, 14:15 |
911
2
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины сыграет с Эмполи и планирует еще два матча
uaf.ua

По информации УАФ, сборная Украина 17 мая проведет матч против итальянской команды «Эмполи». Ранее сообщалось, что соперником будет «Удинезе», однако произошли изменения и договорились с другим клубом.

«Эмполи» сейчас идет на 14-м месте Серии A и гарантировал себе выживание.

Это означает, что сборная проведет два матча за два дня, потому что на 18 мая официально подтвержден поединок с «Риекой».

Кроме того, между 18 мая и 1 июня, когда пройдет встречи с Шотландией, сборная Украины хочет провести еще два спарринга.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 2
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Віталій Ткачук
Було б добре, якби домовились з кимось з Чемпіоншипа ( бажано з тими, хто вийшов в АПЛ ).Там вже сезон завершився, а грають вони приблизно так як Шотландія.
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