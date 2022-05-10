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10 мая 2022, 06:59 | Обновлено 10 мая 2022, 07:36
788
0

Ломаченко поблагодарил деда за победу, Ребров хочет вернуться в Украину

Главные новости за 9 мая на Sport.ua

10 мая 2022, 06:59 | Обновлено 10 мая 2022, 07:36
788
0
Ломаченко поблагодарил деда за победу, Ребров хочет вернуться в Украину
Instagram. Василий Ломаченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 9 мая.

1. ФОТО. Спасибо деду за победу! Ломаченко снова поучаствовал в победобесии
Василий так ничего и не понял

2. Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
Наставник «Аль-Айна» не против вернуться в Украину

3. У Зинченко будет звездный партнер! Холанд прошел медосмотр в Ман Сити
Форвард дортмундской «Боруссии» очень близок к переходу в английский клуб

4. Реал снова отправит Лунина в аренду
Украинский голкипер может провести следующий сезон в «Эспаньоле»

5. Моуриньо может не попасть в еврокубки. Фиорентина дома обыграла Рому
До финиша чемпионата Италии осталось провести два тура

6. Рим. Калинина во второй раз в сезоне обыграла американку Киз
Ангелина успешно стартовала на соревнованиях в столице Италии

7. ФОТО. Несколько взрывов в Одессе. Горит торговый центр, есть погибший
Враг вечером 9 мая обстрелял южный портовый город

8A. Сюрприз оркам на 9 мая. Байден подписал закон про ленд-лиз для Украины
Закон о ленд-лизе упростит получение Украиной военной помощи от Запада

8B. Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
Талант «Шахтера» – о параде в Москве

9. ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
В клубе не могут нарадоваться удару украинца

10. 10 любимчиков главных тренеров топовых сборных мира по футболу
Кто и почему в ключевых национальных командах относится к категории избранных

 

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Источник Sport.ua
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