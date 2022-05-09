Англия09 мая 2022, 19:25 |
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ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
В клубе не могут нарадоваться удару украинца
09 мая 2022, 19:25 |
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«Эвертон» на своем канале Youtube выложил гол Виталия Миколенко, смакуя во всех ракурсах точный удар украинца в матче АПЛ против «Лестера».
Это первый мяч Миколенко в Англии.
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