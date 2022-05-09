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  4. ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
Англия
09 мая 2022, 19:25 |
2269
1

ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ

В клубе не могут нарадоваться удару украинца

09 мая 2022, 19:25 |
2269
1
ВИДЕО. Эвертон смакует крутой гол Миколенко в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» на своем канале Youtube выложил гол Виталия Миколенко, смакуя во всех ракурсах точный удар украинца в матче АПЛ против «Лестера».

Это первый мяч Миколенко в Англии.

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Эвертон Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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