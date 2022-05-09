Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»

Хавбек донецкого Шахтера и национальной сборной Украины Михаил Мудрик высказался об отсутствии авиации на военном параде в Москве.

«Что-то сегодня не летная погода», - написал Мудрик.

Отметим, что воздушная часть программы была отменена из-за якобы неподходящих погодных условий.