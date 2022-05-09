Украина. Премьер лига09 мая 2022, 14:18 | Обновлено 09 мая 2022, 14:19
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Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
Талант «Шахтера» – о параде в Москве
09 мая 2022, 14:18 | Обновлено 09 мая 2022, 14:19
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Хавбек донецкого Шахтера и национальной сборной Украины Михаил Мудрик высказался об отсутствии авиации на военном параде в Москве.
«Что-то сегодня не летная погода», - написал Мудрик.
Отметим, что воздушная часть программы была отменена из-за якобы неподходящих погодных условий.
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