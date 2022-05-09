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  4. Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
Украина. Премьер лига
09 мая 2022, 14:18 | Обновлено 09 мая 2022, 14:19
2571
1

Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»

Талант «Шахтера» – о параде в Москве

09 мая 2022, 14:18 | Обновлено 09 мая 2022, 14:19
2571
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Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек донецкого Шахтера и национальной сборной Украины Михаил Мудрик высказался об отсутствии авиации на военном параде в Москве.

«Что-то сегодня не летная погода», - написал Мудрик.

Отметим, что воздушная часть программы была отменена из-за якобы неподходящих погодных условий.

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Источник Sport.ua
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