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  4. Рим. Калинина во второй раз в сезоне обыграла американку Киз
WTA
09 мая 2022, 21:20 | Обновлено 09 мая 2022, 21:27
1354
4

Рим. Калинина во второй раз в сезоне обыграла американку Киз

Ангелина успешно стартовала на соревнованиях в столице Италии

09 мая 2022, 21:20 | Обновлено 09 мая 2022, 21:27
1354
4
Рим. Калинина во второй раз в сезоне обыграла американку Киз
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) успешно начала борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.
 
В первом круге украинка переиграла Мэдисон Киз из США (№22 WTA).
 
Рим. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 6:4, 6:4

Калинина выиграла третий матч подряд против соперницы из топ-30. Теперь в матчах против таких высокорейтинговых теннисисток у нее равенство 6-6.

Ранее в этом сезоне теннисистки встречались в Майами, тот матч тоже выиграла украинка.
 
В следующем раунде Калинина сыграет против Людмилы Самсоновой (№25 WTA) или Джессики Пегулы (№11 WTA). Ангелина находится на расстоянии двух побед от звания первой ракетки Украины.

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WTA Рим Ангелина Калинина Мэдисон Киз
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Stanislav Matusevych
Все закономірно, і логічно, що перед грою люди масово ставили на Ангеліну. З однією потужністю Кіз на грунті нема чого робити. Розумна гра на улюбленому покритті принесла українці перемогу. Правда, мені здалося, що Ангеліна була трохи важкою на ногах. Проти вірогідної Пегули необхідно все те ж саме, як і з Кіз, але з більш якісним рухом.
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+4
Spectra
Прекрасно! Ещё один дебютный турнир, где удалось пройти первый круг. Калинина борется за статус 1-й ракеткой Украины и за посев РГ, для этого надо доходит до 1/4. Дальше Пегула-Самсонова не понятно что от Самсоновой ждать, буду ждать Пегулу, нужен реванш, до сих пор обидно за Австралию, не повезло Гели...
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+3
Александр Ад
молодець перемогла вищу за рейтінгом.Так трімати і надалі!
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+3
Oleg121950
Я также заметил, что Ангелина тяжело двигалась. Но здесь медленнее корты, да и завтра у неё день отдыха, будем надеяться, что задвигается
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+1
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