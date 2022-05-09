Рим. Калинина во второй раз в сезоне обыграла американку Киз
Ангелина успешно стартовала на соревнованиях в столице Италии
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) успешно начала борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.
В первом круге украинка переиграла Мэдисон Киз из США (№22 WTA).
Рим. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 6:4, 6:4
Калинина выиграла третий матч подряд против соперницы из топ-30. Теперь в матчах против таких высокорейтинговых теннисисток у нее равенство 6-6.
Ранее в этом сезоне теннисистки встречались в Майами, тот матч тоже выиграла украинка.
В следующем раунде Калинина сыграет против Людмилы Самсоновой (№25 WTA) или Джессики Пегулы (№11 WTA). Ангелина находится на расстоянии двух побед от звания первой ракетки Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник «Эвертона» – о дебютном забитом мяче в АПЛ
В мужском теннисе загорелась новая суперзвезда