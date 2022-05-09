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  4. Реал снова отправит Лунина в аренду
Испания
09 мая 2022, 21:42 | Обновлено 09 мая 2022, 21:46
4860
2

Реал снова отправит Лунина в аренду

Украинский голкипер может провести следующий сезон в «Эспаньоле»

09 мая 2022, 21:42 | Обновлено 09 мая 2022, 21:46
4860
2
Реал снова отправит Лунина в аренду
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Тренерский штаб «Реала» остался доволен выступлением Андрей Лунина в матче Ла Лиги против «Атлетико» Мадрид. Однако позициям Тибо Куртуа как основного вратаря на следующий сезон по-прежнему ничего не угрожает.

«Реал» рассматривает возможность очередной аренды Лунина в один из клубов Ла Лиги в следующем сезоне. Наиболее вероятным вариантом является «Эспаньол», чей основной вратарь, 40-летний Диего Лопес, близок к завершению карьеры.

После завершения сезона Лунин обсудить с Анчелотти возможность аренды в целом и конкретно вариант с «Эспаньолом». Сейчас каталонский клуб идет 13-м в Ла Лиге.

Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года. Мадридский клуб уже отправлял 23-летнего украинского голкипера в аренды в «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо».

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Реал Мадрид Андрей Лунин Эспаньол
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Источник DefensaCentral
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Макс Максов
Та скільки можна, може вже треба натякати на повноцінний трансфер...
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