Реал снова отправит Лунина в аренду
Украинский голкипер может провести следующий сезон в «Эспаньоле»
Тренерский штаб «Реала» остался доволен выступлением Андрей Лунина в матче Ла Лиги против «Атлетико» Мадрид. Однако позициям Тибо Куртуа как основного вратаря на следующий сезон по-прежнему ничего не угрожает.
«Реал» рассматривает возможность очередной аренды Лунина в один из клубов Ла Лиги в следующем сезоне. Наиболее вероятным вариантом является «Эспаньол», чей основной вратарь, 40-летний Диего Лопес, близок к завершению карьеры.
После завершения сезона Лунин обсудить с Анчелотти возможность аренды в целом и конкретно вариант с «Эспаньолом». Сейчас каталонский клуб идет 13-м в Ла Лиге.
Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года. Мадридский клуб уже отправлял 23-летнего украинского голкипера в аренды в «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо».
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