Реал снова отправит Лунина в аренду

Тренерский штаб «Реала» остался доволен выступлением Андрей Лунина в матче Ла Лиги против «Атлетико» Мадрид. Однако позициям Тибо Куртуа как основного вратаря на следующий сезон по-прежнему ничего не угрожает.

«Реал» рассматривает возможность очередной аренды Лунина в один из клубов Ла Лиги в следующем сезоне. Наиболее вероятным вариантом является «Эспаньол», чей основной вратарь, 40-летний Диего Лопес, близок к завершению карьеры.

После завершения сезона Лунин обсудить с Анчелотти возможность аренды в целом и конкретно вариант с «Эспаньолом». Сейчас каталонский клуб идет 13-м в Ла Лиге.

Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года. Мадридский клуб уже отправлял 23-летнего украинского голкипера в аренды в «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо».