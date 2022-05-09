Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
Украина. Премьер лига
09 мая 2022, 12:04 |
1317
0

Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру

Наставник «Аль-Айна» не против вернуться в Украину

09 мая 2022, 12:04 |
1317
0
Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Украинский тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал, где он может продолжить карьеру после завершения контракта с клубом из ОАЭ.
 
«Конечно, я хочу вернуться в Украину. Просто нужно понимать, куда возвращаться. Мы все ждем и надеемся, что война закончится, что возобновится чемпионат Украины. Но сейчас мысли совсем о другом. Мой контракт с «Аль-Айном» закончится в июне, тогда будем думать, где работать и что делать. То, что я хочу вернуться в Украину – это однозначно», – сказал Ребров.

По теме:
ФОТО. Save Mariupol. Фанаты Динамо Загреб поддержали украинских военных
День позора рф. День 75. Орки проводят парад на коврах и стиральных машинах
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
Сергей Ребров Аль-Айн российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ТСН
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
Футбол | 08 мая 2022, 16:10 8
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!
Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!

8 мая в Ливерпуле проходит важный матч 36-го тура чемпионата Англии

Пеп ГВАРДИОЛА: «В среду нас ждет очередной финал»
Футбол | 09 мая 2022, 02:40 0
Пеп ГВАРДИОЛА: «В среду нас ждет очередной финал»
Пеп ГВАРДИОЛА: «В среду нас ждет очередной финал»

Наставник «Манчестер Сити» – о чемпионской гонке в АПЛ

Алексей БЕЛИК: «На ЧМ сборной Украины очень важно пройти как можно дальше»
Футбол | 09.05.2022, 04:40
Алексей БЕЛИК: «На ЧМ сборной Украины очень важно пройти как можно дальше»
Алексей БЕЛИК: «На ЧМ сборной Украины очень важно пройти как можно дальше»
Он был в шоке. Премьер Канады Джастин Трюдо тайно приехал в Ирпень
Война | 08.05.2022, 21:14
Он был в шоке. Премьер Канады Джастин Трюдо тайно приехал в Ирпень
Он был в шоке. Премьер Канады Джастин Трюдо тайно приехал в Ирпень
Андрей ШЕВЧЕНКО: «С Кристен Пазик чувствую себя защищенным и любимым»
Футбол | 08.05.2022, 14:10
Андрей ШЕВЧЕНКО: «С Кристен Пазик чувствую себя защищенным и любимым»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «С Кристен Пазик чувствую себя защищенным и любимым»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Президент УЕФА о российских клубах и сборной: «Мы не могли поступить иначе»
Президент УЕФА о российских клубах и сборной: «Мы не могли поступить иначе»
07.05.2022, 18:29 5
Футбол
Сауль Альварес – Дмитрий Бивол. Неожиданное поражение Канело. Видео боя
Сауль Альварес – Дмитрий Бивол. Неожиданное поражение Канело. Видео боя
08.05.2022, 08:30
MMA
Роналду останется без Лиги чемпионов. МЮ потерпел разгромное поражение
Роналду останется без Лиги чемпионов. МЮ потерпел разгромное поражение
07.05.2022, 21:24 8
Футбол
ВСУ совершают контрнаступательные действия в Запорожской области
ВСУ совершают контрнаступательные действия в Запорожской области
08.05.2022, 13:46
Война
АСТАФЬЕВА: «У Милевского на бухло есть деньги, а за суп не может заплатить»
АСТАФЬЕВА: «У Милевского на бухло есть деньги, а за суп не может заплатить»
07.05.2022, 17:17 12
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Астафьева захотела хайпануть на мне»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Астафьева захотела хайпануть на мне»
07.05.2022, 19:48 12
Футбол
ВИДЕО. Роскошный выстрел Миколенко в ворота Лестера
ВИДЕО. Роскошный выстрел Миколенко в ворота Лестера
08.05.2022, 19:10 1
Футбол
Где смотреть онлайн бой Cауль Альварес – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой Cауль Альварес – Дмитрий Бивол
08.05.2022, 03:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем