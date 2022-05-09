Ребров рассказал, где бы он хотел продолжить тренерскую карьеру

Украинский тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал, где он может продолжить карьеру после завершения контракта с клубом из ОАЭ.



«Конечно, я хочу вернуться в Украину. Просто нужно понимать, куда возвращаться. Мы все ждем и надеемся, что война закончится, что возобновится чемпионат Украины. Но сейчас мысли совсем о другом. Мой контракт с «Аль-Айном» закончится в июне, тогда будем думать, где работать и что делать. То, что я хочу вернуться в Украину – это однозначно», – сказал Ребров.