10 любимчиков главных тренеров топовых сборных мира по футболу

Не секрет, что у многих футбольных тренеров есть свои любимчики – футболисты, которые по тем или иным причинам попадают в состав, включаются в заявку или приобретаются в новый клуб вслед за приходом туда наставника. Если же говорить об институте национальных сборных, то здесь в указанном аспекте можно вести речь о таком факторе, как вызов того или иного футболиста в расположение команды. Этот момент всегда остается крайне субъективным, потому как зависит исключительно от решения главного тренера и его видения ситуации.

Кого в топовых футбольных сборных мира можно называть любимчиками главных тренеров, и почему это так? Попробуем разобраться…

ИТАЛИЯ

Роберто Манчини давно подозревают в особенных чувствах к Марио Балотелли, которого он подписал в «Манчестер Сити» еще в бытность наставником этой команды в 2010 году. Несмотря на своенравный характер и многочисленные выходки форварда, Манчини защищал подопечного, и тот оставался в стане «горожан» аж до момента ухода Роберто со своего поста в 2013 году. Всего под руководством специалиста Балотелли провел за «Манчестер Сити» 95 матчей, в которых отличился 37 забитыми мячами и 11 результативными передачами.

В следующий раз эта «сладкая парочка» сошлась в 2018 году, когда Манчини позвали тренировать сборную Италии. Марио в то время выступал за французскую «Ниццу», однако это не остановило Роберто от вызова прекрасно знакомого ему форварда под знамена «Скуадры адзурры». Символично, что именно Балотелли стал автором первого забитого мяча сборной Италии при Манчини-тренере.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини (слева) и Марио Балотелли

Однако после трех поединков, которые провел Балотелли за сборную при Манчини, отношения между игроком и тренером испортились. Так продолжалось несколько лет, пока в январе 2022-го Роберто неожиданно для многих вновь вернулся к кандидатуре «Супер Марио», вызвав того на тренировочный сбор команды. Последует ли за этим продолжение? Посмотрим, но сам факт приглашения игрока из скромного турецкого клуба «Адана Демирспор» в национальную сборную Италии выглядит довольно интригующе…

ИСПАНИЯ

Луис Энрике возглавляет сборную Испании с лета 2018 года (с небольшим перерывом) и, по мнению многих испанских обозревателей, успел также обзавестись своими любимчиками в национальной команде. Ныне к таковым приписывают 17-летнего хавбека «Барселоны» Гави, который у Энрике попал в стартовый состав сборной даже до того момента, когда впервые провел на поле все 90 минут в рамках одного матча за «Барселону».

Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес (слева) и Луис Энрике

Однако до Гави Луис Энрике удивлял своей верой в Феррана Торреса, который дебютировал в национальной команде после трансфера в «Манчестер Сити». Несмотря на то, что в стане «горожан» испанец не являлся ключевым игроком первой команды, Луис Энрике продолжал вызывать исполнителя в сборную и предоставлял ему регулярную практику. К настоящему моменту на счету Феррана Торреса 24 матча и 13 забитых мячей за испанскую сборную – прекрасный показатель результативности, которым вингер не устает затыкать рты скептиков.

ФРАНЦИЯ

У Дидье Дешама, который с 2012 года является главным тренером национальной сборной Франции, также есть свой любимчик в линии нападения. Речь об Оливье Жиру, который ныне на клубном уровне защищает цвета «Милана». В какой бы форме не пребывал этот нападающий, но Дешам регулярно ставил его в состав «трехцветных». К настоящему моменту под руководством Дидье в сборной Жиру провел 102 поединка, в которых отличился 47 забитыми мячами.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам (слева) и Оливье Жиру

Стоит напомнить, что на ЧМ-2018, который стал триумфальным для сборной Франции, Жиру не только не забил ни единого мяча на турнире, но и ни разу не попал в створ ворот соперников, хотя статистики насчитали у него аж 14 ударов. В минувшем году, когда Жиру плотно осел на скамье запасных в «Челси», Дешам наконец-то вернул в главную команду страны великолепного бомбардира «Реала» Карима Бензема, однако после того, как Оливье перебрался в «Милан», он, очевидно, будет снова претендовать на место в основе сборной Франции.

ГЕРМАНИЯ

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик (слева) и Томас Мюллер

С августа минувшего года главным тренером сборной Германии является Ханс-Дитер Флик. До этого наставник успел поработать в «Баварии», и осознал, насколько значимой фигурой для мюнхенского коллектива остается 32-летний Томас Мюллер. Именно благодаря Флику последний вернулся в национальную сборную Германии накануне Евро-2020, хотя не вызывался туда с 2019 года. После того, как немцы вылетели в 1/8 финала от Англии ожидалось, что Мюллер заявит о завершении международной карьеры, но Флик, который стал преемником Йоахима Лева на посту главного тренера «Бундестим», сумел убедить футболиста остаться. Ныне у обоих прекрасные отношения, а под руководством Ханса-Дитера Томас провел в сборной 6 матчей, отличившись в них сразу 7 результативными действиями (4 забитых мяча и 3 результативные передачи).

АНГЛИЯ

Гарет Саутгейт уже более пяти лет возглавляет национальную сборную Англии, и успел пройти с ней путь от тотального неверия до одной из лучших команд Европы. Впрочем, несмотря на последние успехи, на Туманном Альбионе у экспертов всегда существует масса кадровых вопросов к Саутгейту. Одним из них является вызов в национальную команду центрбека «Вулверхэмптона» Конора Коуди, который дебютировал за «Трех львов» в 2020 году в возрасте 27 лет, и с тех пор успел наиграть уже 9 поединков.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт (слева) и Конор Коуди

Примечательно, что Коуди даже был включен в заявку сборной Англии на Евро-2020, и хотя не сыграл там ни единого матча, зато в отборочном цикле к ЧМ-2022 Саутгейт уже позволил Конору сыграть в трех поединках. Да, Саутгейт ставит защитника «волков» на матчи, которые принято называть «тренировками с повышенной ответственностью», однако сам факт, что в Англии, которая привычно очень богата на футбольные таланты, в главной команде страны в 27 лет дебютировал, а ныне продолжает играть мало кому известный защитник, вызывает и изумление, и недоумение одновременно.

АРГЕНТИНА

Лионель Скалони стал главным тренером сборной Аргентины летом 2018-го, и под его руководством команда уже успела выиграть Кубок Америки в минувшем году. Сейчас южноамериканская пресса практически не критикует этого наставника, однако многие эксперты недоумевают, почему Скалони так «прикипел» к 34-летнему центральному защитнику Николасу Отаменди, с 2020 года выступающему на клубном уровне за «Бенфику».

Объективно говоря, Отаменди на текущий момент не входит в двойку лучших центрбеков с аргентинским паспортом, и вряд ли находится даже в топ-3. Однако, при этом, именно Николас регулярно получает игровую практику. В частности, в отборочном цикле на ЧМ-2022 в южноамериканской зоне Отаменди провел 10 поединков, а всего за время, когда Скалони руководит сборной, на счету Николаса 34 матча за национальную команду.

БРАЗИЛИЯ

В Бразилии у Тите, который руководит национальной сборной этой страны с 2016 года, кажется, завелся свой любимчик, которым тамошняя пресса называет атакующего полузащитника Лукаса Пакету. Да, в стан «селесао» частенько вызывают игроков, которые, откровенно говоря, не заслужили приглашения на такой уровень, однако в таких случаях, как правило, дело ограничивается парой-тройкой матчей, после чего достигается требуемый эффект от подобного мероприятия – растет трансферная стоимость футболиста.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Пакета (слева) и Тите

В случае с Пакетой, похоже, Тите действительно разглядел в этом игроке что-то большее, ведь хавбек провел за бразильскую национальную сборную уже 31 матч. И если поначалу карьера Лукаса действительно развивалась по восходящей, когда он сменил «Фламенго» на «Милан», то после неудачи в Италии и отъезда в «Лион» многие специалисты поставили крест на перспективах этого хавбека заиграть на топ-уровне. А он это делает, пускай и не в клубе, так в сборной, где даже выходил с «десяткой» на спине в отсутствие в составе команды Неймара.

БЕЛЬГИЯ

Роберто Мартинеса по праву принято считать одним из главных творцов нынешней сборной Бельгии, которая считается одной из сильнейших сборных мирового футбола. В последние годы бельгийцы действительно воспитали многих талантливых исполнителей, которые сейчас играют в лучших лигах континента, а также помогают национальной команде. И если регулярные вызовы в состав игроков вроде Лукаку и Куртуа не вызывают ни малейших вопросов, то вот появление там не менее постоянно Насера Шадли и Миши Батшуайи выглядит не всегда логично.

Getty Images/Global Images Ukraine. Миши Батшуайи (слева) и Роберто Мартинес

И если в случае с Шадли Мартинес, вероятно, «перегорел», перестав звать того в команду после Евро-2020, то Батшуайи до сих пор пользуется доверием главного тренера сборной, даже несмотря на свой отъезд из Англии в Турцию, где он ныне является игроком «Бешикташа». Впрочем, присутствие в команде Миши позволяет Мартинесу несколько разгрузить Лукаку в менее ответственных матчах, тем более, что Батшуайи имеет вполне недурственную результативность, наколотив 23 мяча в 41 поединке за сборную.

ПОРТУГАЛИЯ

Фернанду Сантуш пользуется колоссальным авторитетом в Португалии, так как руководит национальной сборной страны с 2014 года, и выигрывал с ней чемпионат Европы в 2016-м, а также первый розыгрыш Лиги наций в 2019-м. Впрочем, несмотря на обилие классных атакующих игроков с португальским паспортом, Сантуш все-таки выглядит приверженцем достаточно оборонительной модели игры. К примеру, он нередко прибегает к схеме в два опорных полузащитника, одним из которых оказывается 30-летний Данилу Перейра.

Этот футболист ныне находится на контракте в «Пари Сен-Жермен», однако вряд ли соответствует по звездности многим игрокам парижан, которых катарские шейхи собрали со всех уголков земного шара. В то же время в сборной Португалии Данилу Перейра пользуется огромным доверием Сантуша, под руководством которого провел на международной арене все 57 имеющихся в его резюме поединков в стане пиренейцев.

НИДЕРЛАНДЫ

Луи ван Гал, который с лета 2016 года не работал тренером и объявил о выходе на пенсию, летом минувшего года принял решение вернуться. 70-летний коуч в третий раз в истории решился возглавить национальную сборную Нидерландов. Поговаривают, что с футболистами ван Гал старается выстраивать хорошие отношения, однако к 32-летнему Дэйли Блинду он все-таки прислушивается чуть больше.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэйли Блинд (слева) и Луи ван Гал

Блинд, которому в 2019 году установили подкожный кардиовертер-дефибриллятор из-за проблем с сердцем, вынудивших его вернутся в родной «Аякс», играл под руководством ван Гала еще в «Манчестер Юнайтед», куда коуч специально попросил приобрести защитника, способного также сыграть в опорной зоне полузащиты. Интересно, что именно при ван Гале Блинд в 2013 году дебютировал в национальной сборной, где к настоящему моменту на его счету 90 матчей. 27 из них Дэйли отыграл за нидерландцев при ван Гале, и кажется, что это для него далеко не предел.