Зашквар Динамо, ключевая победа Реала, Сикан подрался в Германии

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 17 апреля.

1. Источник: Динамо отказывается отпустить игроков в сборную Украины. Якобы киевляне не хотят терять игроков перед благотворительными матчами.

2. Бензема дожал. Реал совершил большой камбэк и вырвал победу у Севильи. Мадридский клуб очень близок к триумфу в чемпионате Испании.

3. ШЕВЧЕНКО: «Это большой удар по украинскому футболу. Но я верю в победу». Экс-наставник сборной Украины ответил на вопрос по поводу влияния войны.

4. Спенс одержал досрочную победу над Угасом и объединил титулы. Американец триумфально вернулся в ринг.

5. Евгений ЗУКИН: «Два тай-брейка определили судьбу матча с американками». Вице-президент ФТУ – о встрече со сборной США и дальнейших перспективах национальной сборной.

6. 14 игроков и тренеров Прикарпатья вступили в ряды ВСУ. Футболисты приняли присягу на верность Украине.

7. ФОТО. Футболист сборной Украины удален за драку в Германии. Даниил Сикан, выступающий в «Ганзе», увидел перед собой красную карточку.

8. Фенербахче хочет договориться по трем игрокам Шахтера. Турки рассчитывают воспользоваться сложнейшей ситуацией, в которой оказались «горняки».

9. Брынзак пока останется президентом ФБУ. Выборы - после войны. Выборы пройдут только через три месяца после завершения военного положения.

10. Мирон МАРКЕВИЧ: «Суркисы всегда были украинофобами». Известный тренер шокирован решением Динамо» не отпускать игроков в сборную.