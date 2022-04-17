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Фенербахче хочет договориться по трем игрокам Шахтера

Турки рассчитывают воспользоваться сложнейшей ситуацией, в которой оказались «горняки»

  • 17.04.2022 11:06
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Фенербахче хочет договориться по трем игрокам Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

Руководство «Фенербахче» намерено перед товарищеским матчем с «Шахтером», который запланирован на 19 апреля, провести встречу с руководителями «горняков», чтобы обсудить возможность трансферов трех игроков.

В сферу внимания «Фенербахче» входят Марлон, Исмаили и Давид Нерес.

Турки давно следят за каждым из бразильцев и рассчитывают, что им удастся подписать игроков «Шахтера» по доступной цене.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» вел переговоры по Исмаили, однако они завершились провалом.

Также стамбульский клуб связывался с главным тренером «Шахтера» Роберто Де Дзерби на предмет сотрудничества, однако достичь успеха не смог.

Источник — Takvim

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