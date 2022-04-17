Фенербахче хочет договориться по трем игрокам Шахтера

Руководство «Фенербахче» намерено перед товарищеским матчем с «Шахтером», который запланирован на 19 апреля, провести встречу с руководителями «горняков», чтобы обсудить возможность трансферов трех игроков.
В сферу внимания «Фенербахче» входят Марлон, Исмаили и Давид Нерес.
Турки давно следят за каждым из бразильцев и рассчитывают, что им удастся подписать игроков «Шахтера» по доступной цене.
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» вел переговоры по Исмаили, однако они завершились провалом.
Также стамбульский клуб связывался с главным тренером «Шахтера» Роберто Де Дзерби на предмет сотрудничества, однако достичь успеха не смог.
Источник — Takvim
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