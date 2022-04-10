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Фенербахче провел переговоры с Де Дзерби. Почему они закончились провалом

Стамбульский клуб был всерьез нацелен на договоренность с итальянцем

  • 10.04.2022 21:43
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Фенербахче провел переговоры с Де Дзерби. Почему они закончились провалом
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Руководство «Фенербахче» провело переговоры с главным тренером «Шахтера» Роберто Де Дзерби о работе на аналогичной должности в стане «желтых канареек».

Изначально «Фенербахче» хотел видеть главным тренером команды в новом сезоне Йоахима Лева или Жорже Жезуша, однако немец и португалец запросили 10 и 5 миллионов евро в год, соответственно, в виде заработной платы, что существенно превышает возможности стамбульцев.

С Де Дзерби, как полагали в «Фенербахче», удастся договориться на более скромную зарплату. Однако итальянец в ходе переговоров заявил о желании получать 5 миллионов евро, что также привело к выходу «желтых канареек» из диалога.

Отмечается, что в «Шахтере» годовой оклад Де Дзерби составляет 4 миллиона евро.

Источник — Fotospor

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